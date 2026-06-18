أحزان موسمية.. حكايات الفقد والنجاة في مرايا الإنسان المعاصر

دمشق-سانا

في مجموعة أحزان موسمية، يتخذ الحزن حالة إنسانية تتخذ أشكالاً متعددة بتعدد التجارب التي يعيشها الأفراد والمجتمعات، من خلال مجموعة من القصص التي تتقاطع فيها آثار الحرب والنزوح والاغتراب والتحولات الاجتماعية.

مؤلف المجموعة الكاتب سامر النجار، يقدم عبر قصصها عالماً سردياً ينشغل بما تتركه هذه التجارب من ندوب نفسية وأسئلة وجودية، تتعلق بالهوية والذاكرة والبحث عن معنى للخلاص.

وتتناول المجموعة شخصيات تواجه ظروفاً استثنائية فرضتها التحولات التي شهدتها السنوات الأخيرة، غير أن أهميتها لا تكمن في توثيق الأحداث بقدر ما تتجلى في مقاربة انعكاساتها على النفس الإنسانية، حيث تتحول الوقائع الخارجية إلى مدخل لاستكشاف الهشاشة الداخلية للإنسان وقدرته على التكيف والمقاومة واستعادة توازنه في مواجهة الخسارات المتتالية.

العنوان.. استعارة للحزن ودلالاته

يحمل عنوان المجموعة أحزان موسمية دلالة تأويلية لافتة، إذ يبدو الحزن أشبه بدورة تتكرر بأشكال مختلفة في حياة الأفراد والمجتمعات، فكما تتبدل الفصول، تتبدل صور الألم والخسارة والغياب، ما يمنح الحزن بعداً وجودياً يتجاوز كونه حالة عاطفية مؤقتة ليصبح جزءاً أصيلاً من التجربة الإنسانية.

ويعزز هذا التصور حضور مفردات الطبيعة والفصول والمطر والليل والطرق والبيوت والنوافذ والانتظار في عدد من النصوص، لتتحول هذه العناصر إلى شبكة رمزية تربط القصص بعضها ببعض، وتمنح المجموعة وحدة شعورية واضحة تتجاوز استقلالية كل قصة على حدة.

شخصيات تبحث عن ذاتها

يصمم النجار شخصياته بوصفها نماذج قريبة من الواقع، أفراداً عاديين يواجهون مخاوفهم اليومية وأسئلتهم الكبرى بصمت ثقيل، قبل أن تتحول تجاربهم الفردية إلى مدخل لاستكشاف موضوعات أوسع تتعلق بالفقد والانتماء والحرية والعزلة والبحث عن الذات.

وتتقاطع حكايات الشخصيات لتشكل صورة بانورامية للإنسان المعاصر وهو يحاول التكيف مع واقع لا يكف عن إنتاج الخيبات والتحولات، حيث تمنح المعالجة النفسية العميقة القارئ فرصة للتعرف على أجزاء من تجربته الخاصة عبر مرايا الشخصيات المختلفة.

لغة مكثفة وتقنيات سردية تعمّق التجربة

تبرز اللغة بوصفها أحد أهم عناصر القوة في المجموعة، حيث جاءت مكثفة وغنية بالإيحاءات النفسية والرمزية، فيما يوظف المؤلف تقنيات سردية حديثة تقوم على تداخل الأزمنة واستحضار الذاكرة ومنح الأولوية للعالم الداخلي للشخصيات، مستثمراً التفاصيل اليومية الصغيرة في تعميق الدلالات وبناء المعنى.

ويضفي هذا الأسلوب بعداً تأملياً وإنسانياً على النصوص، ما يتطلب من القارئ قدراً من الانتباه لمتابعة كثافة الإشارات والرموز التي تتوارى خلف السرد.

وتقدم أحزان موسمية في مجملها تجربة قصصية تنشغل بالإنسان أكثر من انشغالها بالحدث، وتراهن على استكشاف ما تتركه التحولات الكبرى من أثر في الذاكرة والوجدان.

ومن خلال هذا الرهان، ينجح النجار في تقديم نصوص تجمع بين الحس الإنساني والبعد التأملي، ما يجعل المجموعة إضافة جديرة بالاهتمام في المشهد السردي العربي المعاصر، ولا سيما لدى القراء المهتمين بالأدب النفسي والأسئلة الوجودية المرتبطة بالهوية والحرية والمعنى.

لمحة عن الكتاب والكاتب

تقع مجموعة أحزان موسمية في 149 صفحة من القطع المتوسط، وصادرة عن دار بنيان للنشر والتوزيع عام 2025، وهي من تأليف الكاتب السوري الألماني سامر النجار، المولود في حمص عام 1994، والحاصل على إجازة في العلوم السياسية وإجازة في علوم اللغة الألمانية من جامعة هاينرش هاينه في دوسلدورف بألمانيا، صدرت له روايتا “وما زال النرد يدور”، و”الوكيل في ظل الآخر”.