“حلب تتذكّر”… مؤتمر يوثّق ذاكرة المدينة ويصون سردية الثورة السورية

حلب-سانا

استعادت حلب جانباً من ذاكرتها المثقلة بالحرب مع انطلاق مؤتمر “حلب تتذكّر”، الذي يهدف إلى توثيق ذاكرة الثورة السورية، وحفظ سرديتها للأجيال القادمة.

ويبحث المؤتمر، الذي تنظمه منظمة “من أجل سما”، بدعم من منظمة “مارس”، وبمشاركة نحو 125 ناشطاً ومهتماً، في سبل صون ذاكرة حلب وتثبيت محطاتها المفصلية، عبر جلسات وورشات تركز على إدماج الذاكرة في الفضاء العام، وتوثيق المواقع والأحداث التي شكّلت تاريخ المدينة خلال سنوات الثورة السورية، وربط إعادة الإعمار بمفاهيم العدالة والاعتراف والتعافي المجتمعي.

استعادة الذاكرة لبناء السلم المجتمعي

وأوضح المدرب والاستشاري في بناء السلام عبد الفتاح شيخ عمر، في تصريح لمراسل سانا، أن المؤتمر يشكل مساحة لاستعادة الذكريات المشتركة بين أبناء المدينة، سواء من الأحياء الشرقية أو الغربية، والعمل على بناء سردية جامعة لما شهدته حلب منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2024، بما في ذلك الأحداث السلمية وحصار النظام البائد وقصفه وتهجيره للأهالي.

وأشار شيخ عمر إلى أن استذكار هذه المحطات يساعد على فهم ما مرت به المدينة بكل تعقيداتها، ويسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، مؤكداً أن حفظ الذاكرة الجماعية يمثل جزءاً أساسياً من عملية التعافي بعد الحرب.

بدوره، قال الناشط أحمد حلاق: إن المؤتمر يناقش أبرز الأحداث التي عاشتها حلب خلال السنوات الماضية، ويهدف إلى الخروج بورقة توصيات تُرفع إلى المؤسسات الرسمية، وتتضمن أهم المحطات والأماكن التي ينبغي توثيقها والحفاظ عليها، بهدف حماية السردية الوطنية، ومنع إعادة إنتاج الاستبداد.

وأضاف حلاق: إن المجتمعات الحية تحرص دائماً على توثيق تاريخها من خلال الشهادات والوثائق والأماكن، لما لذلك من دور في بناء وعي الأجيال القادمة وصون الذاكرة العامة.

ذاكرة المدينة في مواجهة النسيان

من جهتها، أوضحت المنسقة العامة للمؤتمر والناشطة المهتمة بالعدالة الانتقالية مارسيل شحوارو، أن المؤتمر يسعى إلى الاتفاق على لحظات ومحطات مفصلية ينبغي تثبيتها في ذاكرة المكان، ولا سيما في ظل التوجهات المرتبطة بإعادة الإعمار، وإعادة تأهيل الساحات والمناطق المتضررة.

وأكدت شحوارو أهمية الحفاظ على ذاكرة المدينة وتضحيات أبنائها، مشيرةً إلى أن المشاركين يعملون على إعداد توصيات تسهم في تخليد ذكرى الضحايا والشهداء في الفضاء العام بمدينة حلب.

وبيّنت أن تجاوز آثار الحرب لا يمكن أن يتحقق من دون الاعتراف بما جرى وحفظ الذاكرة الجماعية، معتبرةً أن فتح الحوار حول الماضي يشكل خطوة ضرورية نحو السلم المجتمعي والتعافي.

وتُعدّ مدينة حلب من أكثر المدن السورية التي تأثرت خلال سنوات الثورة، إذ شهدت منذ عام 2012 مواجهات عسكرية واسعة، وقصفاً مكثفاً طال الأحياء السكنية والبنى التحتية والأسواق والمرافق الحيوية، ولا سيما في الأحياء الشرقية.

كما تعرضت لحصار استمر عدة أشهر، رافقته موجات نزوح وتهجير واسعة، إضافة إلى دمار كبير في المواقع التاريخية والخدمية.

وخلال تلك السنوات، شهدت المدينة انتهاكات من النظام البائد وعمليات قصف أوقعت آلاف الضحايا، ما جعل توثيق تلك المرحلة وحفظ الذاكرة المرتبطة بها جزءاً من جهود ناشطين ومؤسسات مدنية تسعى إلى حماية سردية المدينة، ونقلها إلى الأجيال القادمة.