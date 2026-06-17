المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 17 من حزيران 2026

دمشق:

1 – عرض الفيلمين المدبلجين “الأميرة والضفدع”، و”ربانزل”، في صالة سينما الكندي بدمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – أمسية شعرية شبابية بعنوان “ننثر الدرّ موشى بقافية” يشارك فيها مجموعة من الشعراء الشباب وهم رفيق البيسواني، وأحمد الحسن، وعمر أورفه لي، ومحمد طارق الفرا، وأسعد ياسر، ونوران سنوبر، وعدنان جبنة، وأحمد عبد الرحمن، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان “الدكتور صلاح الدين المنجد: شيخ المحققين السوريين”، يقدمها الدكتور محمود الحسن في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – ورشة عمل بعنوان “حرفة وتراث في صناعة العطور”، يقدمها الأستاذان محمد حمود وسامر طحان، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان “من القدس إلى دمشق: سفوح قاسيون تلد صالحية دمشق”، يقدمها الدكتور عمار النهار، في مركز سكون سبيس (دمشق، شارع العابد، حارة الصحي)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

6 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “السيرة النبوية – الجزء الثالث”، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 11:00 صباحاً، وهي مخصصة للنساء فقط.

2 – محاضرة بعنوان “السيرة النبوية”، تقدمها الأستاذة هدى الأحمد، في قاعة المحطة بالمحطة الثقافية في جيرود، الساعة الـ 11:00 صباحاً، وهي مخصصة للنساء فقط.

3 – جلسة تعليمية لمادة “اللغة الفرنسية”، تقدمها الآنسة فاطمة زوكار، في قصر الثقافة بدير عطية، وهي مخصصة لطلاب الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – محاضرة بعنوان “البرمجة والروبوتات” يقدمها المهندس هيثم دوبا والمهندسة غفران عبدالله، في قاعة المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء عبد الرحمن الضيخ، وعبد الرزاق الأشقر، وعبد الكريم جمعة، وعلاء الدين الصويص، ومحمد علي فنجان، في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب بشارع الغوطة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

.2 – حفل تراثي بعنوان “العرس الزيدلي التراثي (بين الزفة والأهزوجة)”، يقيمه فريق كشاف مار جرجس زيدل، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض سينمائي لفيلم “تسلل” يليه نقاش مفتوح، في مركز ملتقى هارموني الثقافي في حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

الورشة التدريبية التخصصية “الوقائع الحيوية والوثائق المدنية”، تنظيم مديرية الثقافة في إدلب بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، في صالة المديرية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – ورشات قراءة ومطالعة وشطرنج وورشات أدبية في الشعر وتعلم مبادئ السرد، تدريب الأساتذة فاتن خميس وعلي سلمون والدكتورة عبير يحيى، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – عرض الأفلام المدبلجة “موانا 1، إنكانتو، زوتوبيا”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساءً.

3 – أصبوحة شعرية بعنوان “وعلى المحبة نلتقي”، يشارك فيها الشعراء عماد الدين سقاطي، وعلي صبحي الشعار، وزكريا أحمد عليو، ومحمد ديب زلوخ، وزين خضور، وجاسم الحسن، واسماعيل عمار، وحسان شريقي، ورزان ضوا، ومحمود عبود حسن، وبشار كمون، وحسن قداح، وريان قداح، في المركز الثقافي العربي في القدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – ندوة طبية بعنوان “أمراض القلب والتدخين” يقدمها الطبيبان جورج داود وعلي يوسف، في قاعة المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – ورشة تدريبية على المسرح بعنوان “المسرحي الصغير” ونشاط تفاعلي حركي بإشراف المدربة داليدا حمود، في المركز الثقافي العربي بالقمصية, الساعة الـ 11:30 صباحاً.

6 – اليوم الثالث من مهرجان القصة، بمشاركة الأدباء: المهندسة ميرفت عثمان، ونهلة يونس، ويونس يونس، وصفا حسين، وإدارة الأديب بسام حمودة، في صالة اتحاد الكتاب العرب بفرع طرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 – نشاط خط ورسم ضمن فعاليات النادي الصيفي، في قاعة المحاضرات، بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – أمسية حكواتي وقصص عن التراث البحري تقدمها هدى بيلونة مع فريق مهارات الحياة، ضمن فعاليات مهرجان ربيع اللاذقية الثاني، في حديقة البطرني، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – ندوة إرشادية بعنوان “زراعة الزيتون”، في المركز الثقافي بالباب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة توعوية بعنوان “الليشمانيا… نصائح تسمعها لأول مرة” يقدمها الدكتور علاء الدين بكور والدكتور عبد الرحمن الحاجو بكر، في المركز الثقافي بالأتارب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان “الترجمة والتعددية الثقافية” تلقيها الدكتورة زبيدة القاضي، في مسرح المركز الثقافي في العزيزية بحلب، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان “ديارنا تحكي: رحلة بين التراث المادي واللامادي”، يقدمها الأستاذ عرفان السلامة في قاعة الأنشطة بكلية الآداب في دير الزور، الساعة الـ 11:00 صباحاً.