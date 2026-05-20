“الحزن وباء عالمي”.. إدريس سالم يحوّل الزلزال إلى سؤال عن الإنسان وهشاشته

دمشق-سانا

يستعيد الشاعر والكاتب السوري إدريس سالم في مجموعته الشعرية الجديدة “الحزن وباء عالميّ” آثار زلزال السادس من شباط 2023، عبر نص طويل يقترب من الشهادة الإنسانية بقدر اقترابه من القصيدة، حيث تتحول الكارثة من حدث عابر إلى سؤال مفتوح عن الخوف والخذلان وهشاشة الإنسان في مواجهة العالم.

وتنطلق القصيدة من لحظة الفجر المروّعة التي غيّرت ملامح المدن والناس، لتتابع أثرها النفسي العميق في الذاكرة الفردية والجمعية، بعيداً عن اللغة الخطابية أو الوصف المباشر للكارثة.

الزلزال مرآة لانكسارات الإنسان

لا يتعامل سالم مع الزلزال بوصفه كارثة طبيعية فحسب، بل يقدّمه باعتباره امتداداً لانهيارات أعمق عاشها الإنسان في المنطقة خلال سنوات الثورة والنزوح والخوف الطويل، حيث تختلط في النص صور البيوت المتصدعة بمشاعر الفقد والعجز.

ويستعيد الشاعر مشاهد الخروج المرتبك من المنازل، وتحول الساحات والحدائق إلى أماكن انتظار مؤقتة، فيما تبدو الشخصيات داخل القصيدة وكأنها تواجه للمرة الأولى هشاشتها الكاملة أمام الحياة.

وفي أحد المقاطع المكثفة يكتب:

“ثلاثون ثانية… تكفي

لتلخيص

عقود

من الحرب

والنزوح

والطغيان”

ويمنح هذا المقطع القصيدة بعدها الإنساني الأوسع، إذ تتحول “الهزة” إلى لحظة تختصر تاريخاً طويلاً من الانكسارات التي راكمتها الخيبات في الوعي السوري.

لغة تكتب من قلب التجربة

تعتمد المجموعة على لغة مقتصدة ومشحونة بالإيحاء، تقوم على الجمل القصيرة والإيقاع المتوتر، بما يعكس ارتباك اللحظة الإنسانية أمام الكارثة.

كما يبرز حضور المكان بصورة لافتة، إذ تتحول الجدران والغرف والأبنية إلى عناصر حيّة تراقب خوف البشر وانكشافهم، في صور تمنح النص بعداً نفسياً واضحاً، وتكشف هشاشة الأمان الذي اعتقد الإنسان أنه يمتلكه.

وتقوم القصيدة على مقابلات شعورية متكررة بين الصمت والصراخ، والطمأنينة والرعب، والحب والفقد، ما يجعل النص أقرب إلى مناجاة داخلية طويلة تكتب من داخل التجربة لا من خارجها.

مساءلة الخوف والذاكرة

في تصريح لـ سانا الثقافية، أوضح سالم أن المجموعة تحاول تأمل العلاقة بين الإنسان والأرض، وبين الإيمان والصدمة، مشيراً إلى أن القصيدة جاءت لاستحضار صور الأطفال تحت الأنقاض، والأمهات المفجوعات، والآباء العاجزين، من دون تجميل أو مبالغة بلغة الرثاء.

وتعيد “الحزن وباء عالميّ” تقديم الشعر بوصفه محاولة لحفظ ما يتسرب من الذاكرة في أزمنة الكوارث، إذ لا تكتفي القصيدة برصد الألم، بل تذهب إلى تأمل أثره العميق في الإنسان وخوفه وهشاشته، ويبدو النص في كثير من مقاطعه أقرب إلى صوت داخلي يروي ما عجزت الصور والتقارير عن قوله، ما يمنحه صدقاً شعورياً واضحاً، ويجعل القارئ أمام تجربة تعيش المأساة من الداخل أكثر مما تصفها.

وصدرت المجموعة عام 2026 عن دار نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب في هولندا، وتقع في 96 صفحة من القطع المتوسط، وتضم قصيدة واحدة طويلة تستعيد آثار الزلزال بوصفه جرحاً إنسانياً مفتوحاً على الذاكرة.

ويعد إدريس سالم من الأصوات الأدبية السورية التي انشغلت بتوثيق أثر الحرب والمنفى والاغتراب النفسي في الإنسان، وهو من مواليد عام 1986، ويقيم في تركيا منذ عام 2014، وعمل مدرساً للغة العربية إلى جانب نشاطه الثقافي والصحفي، كما يشغل إدارة “مكتبة فيرمين للكتاب” في تركيا، وصدرت له أعمال عدة منها: “جحيم حيّ”، و”مراصد الروح”، و”مطاردة المعنى”.