الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية تعيد إحياء الكلاسيكيات بتوزيعات معاصرة

دمشق-سانا

قدمت الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية حفلاً على مسرح دار الأوبرا بدمشق، جمع بين روائع الموسيقا الشرقية وأعمال معاصرة، عبر عشرة مؤلفات أعادت إحياء الذاكرة الموسيقية بتوزيعات ورؤى فنية جديدة، بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.

استهلت الفرقة الحفل بمقطوعة “سماعي بيات” للموسيقي السوري الراحل حسان اسكاف، أعاد توزيعها عصام رافع، لتأخذ الجمهور في رحلة مع أحد أكثر المقامات الشرقية عراقة وشجناً.

كلاسيكات عربية برؤية حديثة

واستحضرت الفرقة إرث موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من خلال مقطوعة «عزيزة» التي قدمتها بتوزيع جديد للمايسترو فتح الله، منح روحاً جديدةً للحن الذي ألفه عبد الوهاب عام 1954، دون المساس بطابعه الأصلي.

كما عزفت الفرقة “نجوم الليل” للموسيقار فريد الأطرش، التي تميزت بتوزيع الأوركسترالي الفرنسي فرانك بورسيل الذي جمع بين اللحن الشرقي والأسلوب الغربي، في تجربة عكست حضور الموسيقا العربية وتأثيرها خارج حدودها الجغرافية.

من التأليف المعاصر إلى التراث التركي

كما قدّم المايسترو فتح الله مؤلفته “مروج”، التي عكست رؤيته الخاصة في تطوير القالب الشرقي،

وانتقلت الفرقة من التراث الموسيقي العربي إلى التركي عبر قالب “السيرتو” على مقام “سُلطاني يَكاه”، من تأليف عازف الكمان التركي الراحل سعيد أشيلاي، وتوزيع نازيك عبجيان.

محطات من إرث الطرب العربي

بعد ذلك، قدمت الفرقة مقدمة أغنية “ليلة حب” لأم كلثوم، والتي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب عام 1973، والتي برزت بمزج عبقري بين آلات الأورغ والغيتار والتخت الشرقي، ومقطوعة “حياتي” لعبد الوهاب أيضاً بتوزيع سيف درويش، كما قدمت الفرقة قالب “اللونغا” ذا الجذور العربية التركية المشتركة على مقام “فرحفزا” بتوزيع الموسيقي السوري كمال سكيكر.



وعزفت الفرقة موسيقا شارة المسلسل الدرامي الشهير رأفت الهجان التي ألفها عمار الشريعي وأعاد توزيعها صالح كاتبة، والتي لاقت تفاعلاً لافتاً من الحضور، فيما اختتمت الحفل بعمل لفتح الله بعنوان “رقصة منتصف الشهر” ضمن قالب الرقصات التراثية الشرقية.

الموسيقا تتجاوز لغة الكلمات

وأوضح المايسترو فتح الله في تصريح لمراسلة سانا أن الحفل ركز على الموسيقا العربية غير المغناة، بما تمتلكه من قدرة على التعبير وإيصال المشاعر دون الحاجة إلى الكلمات، من خلال تقديم أعمال من المكتبة الموسيقية العربية بتوزيعات حديثة تحافظ على أصالتها.

وأكد فتح الله أهمية إقامة هذه الفعاليات لتعريف الأجيال الجديدة بالموسيقا العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها في مواجهة الأنماط الغنائية التي تفتقر إلى القيمة الفنية والجمالية.

يُذكر أن الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية تأسست عام 1990، وتُعنى بالحفاظ على التراث الموسيقي العربي ونشره.