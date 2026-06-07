إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تواصل دور النشر السورية والعربية رفد المشهد الثقافي بإصدارات جديدة تتنوع بين الفكر والفلسفة والرواية والترجمة والدراسات الاجتماعية، بما يعكس حيوية الحركة الثقافية، واتساع اهتمامات القرّاء والباحثين.

وفي هذه الجولة من الإصدارات الحديثة، تبرز أعمال تتناول قضايا الهوية الوطنية والأسرة والقيم الإنسانية، إلى جانب روايات تستكشف التحولات الاجتماعية والنفسية وتجارب الإنسان، فضلاً عن ترجمات أدبية تعيد تقديم أعمال عالمية بارزة إلى القارئ العربي، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الإصدارات.

كتاب: نبضات وطنية بهوية أردنية

المؤلفة: الدكتورة فاطمة العقاربة

دار النشر: نينوى للدراسات والنشر والتوزيع – دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يجمع الكتاب بين الطرح التوثيقي والأسلوب السلس، مقدماً مادة فكرية موجهة إلى فئة الشباب تستعرض ملامح الهوية الوطنية الأردنية، ويضيء على قضايا الانتماء والوعي الوطني، وأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية في مواجهة التحديات المعاصرة، ضمن رؤية تجمع بين البعد التاريخي والوطني.

كتاب: الأسرة المسلمة: ضوابط وأحكام

المؤلف: الدكتور مسعد أحمد النجار

دار النشر: مكتبة الأسرة العربية – إسطنبول 2026

نبذة عن الكتاب: يتناول جملة من القضايا الفكرية والاجتماعية المرتبطة ببناء الأسرة، مستنداً إلى المرجعية الإسلامية في معالجة المشكلات الأسرية، وتصحيح المفاهيم الشائعة، ويطرح المؤلف رؤى تربوية ونفسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الأخلاقية التي تسهم في تماسك المجتمع.

رواية: البيت المائل

المؤلفة: أجاثا كريستي

ترجمة: رهام حسن

دار النشر: دار التنوع الثقافي – دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تجمع الرواية بين عبقرية الكاتبة البريطانية أجاثا كريستي التي صاغت واحدة من أعقد حبكاتها البوليسية وأقربها إلى قلبها عام 1949 وحداثة الطرح في هذه النسخة الصادرة باللغة العربية، حيث تدور أحداث الرواية حول جريمة غامضة تقع داخل عائلة كبيرة تحيط بها الأسرار والتعقيدات النفسية، وبحبكتها المحكمة ومفاجآتها المتلاحقة تجعل القارئ شريكاً في رحلة البحث عن الحقيقة حتى الصفحات الأخيرة.

كتاب: فلسفة التمرد: دراسة في واقعنا المعاش وانقلاباته القيمية

المؤلف: الدكتور حيدر عبد السادة جودة

دار النشر: الحوار للنشر والتوزيع – اللاذقية 2026

نبذة عن الكتاب: يقدم الكتاب مقاربة فلسفية وفكرية لمفهوم التمرد بوصفه فعلاً إنسانياً واعياً يتجاوز الرفض إلى إعادة بناء القيم والمعاني، ويناقش المؤلف التحولات الاجتماعية والفكرية التي يشهدها العالم المعاصر، متوقفاً عند أسئلة الحرية والهوية والوعي، ودور الفرد في مواجهة أنماط التنميط والهيمنة الفكرية.

رواية: من خلف شبابيك طرطوس

المؤلفة: فيحاء نابلسي

دار النشر: دار العراب للنشر والتوزيع – دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تقدم الرواية سرداً إنسانياً وفكرياً يتأمل التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها الواقع السوري خلال سنوات الثورة، من خلال شخصيات تبحث عن معنى الحياة، وتطرح الكاتبة أسئلة تتعلق بالحرب والوعي والذاكرة والقدرة على التمسك بالأمل، ضمن بناء روائي يمزج بين التأمل النفسي والرصد الاجتماعي.

رواية: سعيد وظلّه الليلكي

المؤلفة: مي عطّاف

دار النشر: التكوين للطباعة والنشر والتوزيع – دمشق 2026

نبذة عن الرواية: تمزج الرواية بين الواقع والخيال في معالجة تداعيات الحرب التي فرضها النظام البائد على سوريا وشعبها وآثار الزلزال على الإنسان والمكان، من خلال حكاية تتناول الصمود الإنساني، وقدرة الأفراد على مواجهة المحن، وتولي الكاتبة اهتماماً خاصاً بتجارب النساء، ودورهن في تجاوز الأزمات، مقدمةً نصاً يحتفي بالقوة الداخلية والأمل رغم قسوة الظروف.