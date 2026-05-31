المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 31 من أيار 2026

دمشق:

1 – جلسة معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في صالة المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

2 – جلسة تقوية امتحانية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية (العلمي والأدبي) في مادة اللغة العربية، يقدمها الأستاذ عمر عبد الله، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة “مئة مرقش ومرقش”، و”حكاية لعبة 4” في صالة سينما كندي دمر، من الساعة الـ 4 عصراً ولغاية الساعة الـ 6 مساءً.

4 – ورشة رسم بمناسبة عيد الأضحى بعنوان “فرحة العيد بأنامل أطفالنا” بإشراف الفنانة ديكارا الظاهر، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

طرطوس:

عرض أفلام الأطفال المدبلجة: “كيوريكي: أسطورة التنين الذهبي” و”حكاية لعبة 4″ و”أليس في بلاد العجائب”، في صالة سينما كندي طرطوس الرئيسية، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساءً.

حلب:

1 – جلسة حوارية بعنوان “سوريا الواحدة الموحدة بين الواقع والممكن”، ينظمها منتدى الكواكبي للحوار الثقافي بالتعاون مع مديرية الثقافة في حلب، ويديرها الأستاذ ياسر منلا حسن، ويحاضر فيها الأستاذ أحمد مظهر سعدو، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.