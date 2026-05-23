من اليرموك إلى فلسطين.. الفن يواجه النسيان في ندوة “الرواية والرواة‎”‎

دمشق-سانا
استحضرت ندوة ثقافية أقيمت في مخيم اليرموك بدمشق اليوم السبت، الذاكرة الفلسطينية عبر المسرح والفن والرواية، في محاولة لإعادة قراءة النكبة الفلسطينية بوصفها حكاية شعب ما زال يتمسك بأرضه وهويته.
الندوة التي حملت عنوان “الرواية والرواة” نظّمتها أكاديمية دار الثقافة في مخيم اليرموك تزامناً مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، بحضور عدد من الأدباء والكتاب والفنانين وأهالي المخيم.
وتحدثت الفنانة علا باشا التي أدارت الجلسة، عن رمزية انعقاد الندوة في مخيم اليرموك الذي يجسّد إصرار الشعبين الفلسطيني والسوري على إبقاء قضية فلسطين حيّة في الذاكرة الثقافية، مشيرة إلى دور الفن والثقافة في نقل معاناة الفلسطينيين، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وترسيخ الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات طمس الهوية.
المسرح.. ذاكرة تقاوم الغياب
وخلال الندوة، قدّم الفنان والمسرحي تيسير إدريس مداخلة أكد فيها أن النكبة لم تكن حدثاً عسكرياً عابراً، بل امتداد لمعاناة طويلة حوّلت الفلسطيني إلى لاجئ، مشدداً على أن غياب استراتيجية دفاعية ووهن الوحدة العربية واستغلال الاحتلال للخطابين الإعلامي والسياسي كانت من أسباب استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.
ورأى إدريس أن المسرح والفن يمثلان جبهات أساسية في مواجهة الرواية الإسرائيلية وبناء وعي وطني متين، وأن الاحتلال زائل مهما طال الزمن.
بدوره قال الفنان المسرحي جوان جان لمراسلة سانا: إن اختيار مخيم اليرموك لإقامة الندوة يمنحها رمزية خاصة لكونه منبراً فلسطينياً حيّاً يعكس صمود المجتمع، مؤكداً أن الثقافة والفن جزء لا يتجزأ من حياة الأهالي ومسيرة المقاومة الثقافية.
وتناول جان خلال الندوة الحركة المسرحية السورية منذ النكبة، والأعمال المسرحية والنصوص التي جسّدت معاناة الفلسطينيين وتمسكهم بالأرض وحق العودة، ورصدت وقائع الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدايته، ومن بينها “حكاية من بلدي”، و”الشراع”، و”زائلون”، و”رجال في الشمس”، و”أنا ليلى أهدي سلامي”، ومونودراما “أيوب”.
وأشار إلى أن المسرحيين حوّلوا خشبة المسرح إلى مساحة لمحاكاة التاريخ وبناء وعي جماهيري يعكس حجم الوجع والذاكرة، ما جعل صورة الفلسطيني تتجذر في الوعي العام، لافتاً إلى أعمال مثل “حكاية المولود الجديد” التي قدّمت المسرح بوصفه مساحة للمواجهة واستحضار الوطن والذاكرة.
التغريبة الفلسطينية.. التاريخ الذي تحول إلى حكاية إنسانية
وفي السياق ذاته، أوضح الفنان التشكيلي والممثل محمود خليلي أن إقامة الندوة في مخيم اليرموك في ذكرى النكبة تعكس استمرار الحراك الثقافي والاجتماعي، مؤكداً أن فلسطين وطن واحد محتل غير مجزأ، وأن الدفاع عنها مسؤولية كل فاعل ثقافي وسياسي.
واستعرض خليلي مكانة مسلسل “التغريبة الفلسطينية” بوصفه عملاً ملحمياً جسّد مسيرة الشعب الفلسطيني وتحول إلى أيقونة في الذاكرة الجماهيرية، بفضل رؤية المخرج الراحل حاتم علي وبناء الكاتب الدكتور وليد سيف.
وأشار إلى أن سيف لم يقدّم العمل بوصفه وثيقة تاريخية جامدة، بل حوّل التاريخ إلى حكايات إنسانية حيّة محمّلة بالوجع والمشاعر، مبتعداً عن التأريخ الجاف، حيث رصد المسلسل تحولات المجتمع الفلسطيني على مدار نحو أربعين عاماً، منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى حرب عام 1967، مستعرضاً تفاصيل الحياة اليومية في القرية والمخيم، وعلاقات الناس ومعاناتهم وتمسكهم بالأمل والهوية.
وأكد خليلي أن العمل نجح في تقديم سرد إنساني جعل المشاهد يعيش التحولات الاجتماعية والنفسية التي مر بها الفلسطينيون، وأسهم في ترسيخ صورة القضية الفلسطينية في الوعي العربي عبر الفن والدراما.
واختتمت الندوة بحوار ثقافي مفتوح بين المشاركين والحضور، تناول دور الفن الفلسطيني وآفاق التعاون الثقافي مع المبدعين السوريين والعرب، وأهمية الثقافة في الدفاع عن الحقوق الوطنية والحفاظ على الهوية الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة.
يشار إلى أن أكاديمية دار الثقافة في مخيم اليرموك هي مركز ثقافي وأدبي فلسطيني يقع في مخيم اليرموك بدمشق، ويعنى بتنشيط الحراك الفكري، ودعم الأدب والفنون، وتنمية المواهب الشابة الملتزمة بالقضية الوطنية الفلسطينية والقضايا الإنسانية.