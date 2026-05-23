من اليرموك إلى فلسطين.. الفن يواجه النسيان في ندوة “الرواية والرواة‎”‎

دمشق-سانا‏

استحضرت ندوة ثقافية أقيمت في مخيم اليرموك بدمشق اليوم السبت، الذاكرة الفلسطينية ‏عبر المسرح والفن والرواية، في محاولة لإعادة قراءة النكبة الفلسطينية بوصفها حكاية ‏شعب ما زال يتمسك بأرضه وهويته‎.‎

الندوة التي حملت عنوان “الرواية والرواة” نظّمتها أكاديمية دار الثقافة في مخيم اليرموك ‏تزامناً مع الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، بحضور عدد من الأدباء والكتاب والفنانين ‏وأهالي المخيم‎.‎

وتحدثت الفنانة علا باشا التي أدارت الجلسة، عن رمزية انعقاد الندوة في مخيم اليرموك ‏الذي يجسّد إصرار الشعبين الفلسطيني والسوري على إبقاء قضية فلسطين حيّة في ‏الذاكرة الثقافية، مشيرة إلى دور الفن والثقافة في نقل معاناة الفلسطينيين، وفضح ‏ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وترسيخ الرواية الفلسطينية في مواجهة محاولات طمس ‏الهوية‎.‎

المسرح.. ذاكرة تقاوم الغياب

وخلال الندوة، قدّم الفنان والمسرحي تيسير إدريس مداخلة أكد فيها أن النكبة لم تكن حدثاً ‏عسكرياً عابراً، بل امتداد لمعاناة طويلة حوّلت الفلسطيني إلى لاجئ، مشدداً على أن ‏غياب استراتيجية دفاعية ووهن الوحدة العربية واستغلال الاحتلال للخطابين الإعلامي ‏والسياسي كانت من أسباب استمرار معاناة الشعب الفلسطيني‎.‎

ورأى إدريس أن المسرح والفن يمثلان جبهات أساسية في مواجهة الرواية الإسرائيلية ‏وبناء وعي وطني متين، وأن الاحتلال زائل مهما طال الزمن‎.‎

بدوره قال الفنان المسرحي جوان جان لمراسلة سانا: إن اختيار مخيم اليرموك لإقامة ‏الندوة يمنحها رمزية خاصة لكونه منبراً فلسطينياً حيّاً يعكس صمود المجتمع، مؤكداً أن ‏الثقافة والفن جزء لا يتجزأ من حياة الأهالي ومسيرة المقاومة الثقافية‎.‎

وتناول جان خلال الندوة الحركة المسرحية السورية منذ النكبة، والأعمال المسرحية ‏والنصوص التي جسّدت معاناة الفلسطينيين وتمسكهم بالأرض وحق العودة، ورصدت ‏وقائع الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدايته، ومن بينها “حكاية من بلدي”، و”الشراع”، ‏و”زائلون”، و”رجال في الشمس”، و”أنا ليلى أهدي سلامي”، ومونودراما “أيوب”.‎

وأشار إلى أن المسرحيين حوّلوا خشبة المسرح إلى مساحة لمحاكاة التاريخ وبناء وعي ‏جماهيري يعكس حجم الوجع والذاكرة، ما جعل صورة الفلسطيني تتجذر في الوعي العام، ‏لافتاً إلى أعمال مثل “حكاية المولود الجديد” التي قدّمت المسرح بوصفه مساحة للمواجهة ‏واستحضار الوطن والذاكرة‎.‎

التغريبة الفلسطينية.. التاريخ الذي تحول إلى حكاية إنسانية

وفي السياق ذاته، أوضح الفنان التشكيلي والممثل محمود خليلي أن إقامة الندوة في مخيم ‏اليرموك في ذكرى النكبة تعكس استمرار الحراك الثقافي والاجتماعي، مؤكداً أن فلسطين ‏وطن واحد محتل غير مجزأ، وأن الدفاع عنها مسؤولية كل فاعل ثقافي وسياسي‎.‎

واستعرض خليلي مكانة مسلسل “التغريبة الفلسطينية” بوصفه عملاً ملحمياً جسّد مسيرة ‏الشعب الفلسطيني وتحول إلى أيقونة في الذاكرة الجماهيرية، بفضل رؤية المخرج الراحل ‏حاتم علي وبناء الكاتب الدكتور وليد سيف‎.‎

وأشار إلى أن سيف لم يقدّم العمل بوصفه وثيقة تاريخية جامدة، بل حوّل التاريخ إلى ‏حكايات إنسانية حيّة محمّلة بالوجع والمشاعر، مبتعداً عن التأريخ الجاف، حيث رصد ‏المسلسل تحولات المجتمع الفلسطيني على مدار نحو أربعين عاماً، منذ ثلاثينيات القرن ‏الماضي وحتى حرب عام 1967، مستعرضاً تفاصيل الحياة اليومية في القرية والمخيم، ‏وعلاقات الناس ومعاناتهم وتمسكهم بالأمل والهوية‎.‎

وأكد خليلي أن العمل نجح في تقديم سرد إنساني جعل المشاهد يعيش التحولات ‏الاجتماعية والنفسية التي مر بها الفلسطينيون، وأسهم في ترسيخ صورة القضية ‏الفلسطينية في الوعي العربي عبر الفن والدراما‎.‎

واختتمت الندوة بحوار ثقافي مفتوح بين المشاركين والحضور، تناول دور الفن ‏الفلسطيني وآفاق التعاون الثقافي مع المبدعين السوريين والعرب، وأهمية الثقافة في ‏الدفاع عن الحقوق الوطنية والحفاظ على الهوية الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة‎.‎

يشار إلى أن أكاديمية دار الثقافة في مخيم اليرموك هي مركز ثقافي وأدبي فلسطيني يقع ‏في مخيم اليرموك بدمشق، ويعنى بتنشيط الحراك الفكري، ودعم الأدب والفنون، وتنمية ‏المواهب الشابة الملتزمة بالقضية الوطنية الفلسطينية والقضايا الإنسانية‎.‎