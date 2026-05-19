المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 19 من أيار 2026

دمشق:

1 – أصبوحة شعرية – قصصية بعنوان: “وعادت دمشق”، يحييها الشعراء رود مرزوق وأسامة الحمود وسيدرا أسعد، والكاتبة القصصية رجاء علي عيسى، ويديرها الشاعر الدكتور مصطفى الحسون، في مقر اتحاد الكتاب العرب مزة أوستراد، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 – معرض بعنوان: “سوريا تستعيد آثارها”، في متحف دمشق الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف 2026، بتنظيم وزارة الثقافة، المديرية العامة للآثار والمتاحف، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – ندوة حوارية بعنوان: “دور المرأة في المرحلة الانتقالية في سوريا”، تشارك فيها المحامية فاتن ديركي والناشطة المدنية سما بكداش، في جمعية أحفاد صلاح الدين في ركن الدين جسر النحاس موقف السرافيس، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – حفل إطلاق كتاب بعنوان: “عدالة المكان دوما وعربين – الجزء الثاني- توثيق تجارب نساء عشن التهجير القسري وآثاره ومطالبهن في العدالة”، في منزول، طريق الربوة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين “منقرضون” و”فرديناند”، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – أمسية شعرية بعنوان: “ترانيم”، يشارك فيها الشعراء عبد الكريم العفيدي، إيمان موصلي، رجاء نورالدين، هند البقاعي، عائشة بريكات، ومحمد قاقا، ويدير الحوار الدكتور إبراهيم منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان: “قصة حي المهاجرين وناظم باشا، آخر والٍ عثماني”، يلقيها الدكتور أنس تلو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – أمسية شعرية بعنوان: “فسحة شعر”، يشارك فيها الشعراء أسامة حمود ومحمد زياد شوهد ونور موصلي، وتديرها الشاعرة سمر تغلبي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:30 مساءً.

9 – عرض مسرحي بعنوان: “الليلة التي سبقت الغابات”، للكاتب الفرنسي برنار ماري كولتيس، دراما تورجيا وإخراج منتجب صقر، تمثيل غسان الدبس ورشا الزغبي، في القاعة متعددة الاستعمالات بدار أوبرا دمشق، الساعة الـ 6 مساءً.

10 – حفل موسيقي للفنان طوني الأمير والعازفة نارا خانمة، ويضم أعمالاً للملحنين إي. أوزي، إتش. توماسي، جي. بي. تيليمان، إي. بوتسا، إف. ديفيان، وجي. روسيني، في مسرح الدراما بدار أوبرا دمشق، الساعة 7:30 مساءً.

11 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

جلسة حوارية بعنوان: “التنوع وثقافة الاختلاف”، يقدمها الدكتور الباحث أدهم شقير، في المركز الثقافي العربي بجرمانا (البلدية الجديدة – جانب بناء البلدية ومركز خدمة المواطن)، الساعة الـ 7:30 مساءً

حمص:

1 – محاضرة بعنوان: “السماد العضوي: أنواعه وفوائده”، تلقيها الأستاذة نغم العجوز، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- عرض مسرحي بعنوان: “المهاجران”، إخراج هاشم غزال، تأليف سلافومير مروجك، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض فيلم بعنوان: “إيداع الجروح” (العرض الأول ضمن ثلاثية إيداع الجروح)، من إخراج عليا خاطف وتأليف عليا سفر، في سينما الدار بملتقى هارموني شارع الأظن، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – محاضرة بعنوان: “المواطنة بين فكرة الإتمام أو الولاء”، يلقيها الدكتور شادي جامع (أستاذ في كلية الحقوق)، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض فني بعنوان: “تراثنا هويتنا… ورقصتنا حكايتنا”، تقدمه فرقة الفنون الشعبية والمسرح الراقص، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 5 مساءً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان: “شجرة الزيتون: أهميتها وقيمتها الغذائية والاقتصادية وكيفية معالجة الأمراض الموسمية”، تقدمها المهندسة الزراعية نور اسماعيل، في المركز الثقافي العربي بعين الشرقية، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ملتقى القصة القصيرة بعنوان: “محارات ولآلىء” (وذلك ضمن فعالية “كي لا ننسى قامات اللاذقية من أبدعوا في مجال القصة”)، يشارك فيه الأدباء: ربا منصور، الدكتور فارس حاج جمعة، زينب الخير، محمد جبور، مع إلقاء الضوء على سيرة الراحل زهير جبور، تقديم الأستاذة تيماء قوجة، في قاعة الأنشطة بمبنى اتحاد الكتاب في اللاذقية، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان: “والفجر وليال عشر”، يلقيها الأستاذ حمزة الحاجي، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “ثقافة الطب النفسي وأهميته”، تقدمها الدكتورة سيلين الصالح، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.