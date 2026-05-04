“حكي حالك” عرض لمسرح خيال الظل في إدلب يطرح قضايا يومية بأسلوب إبداعي

إدلب-سانا

أقيم على مسرح المركز الثقافي في مدينة إدلب مساء اليوم الإثنين، عرض مسرحي بأسلوب خيال الظل بعنوان “حكي حالك”، والذي تضمن رسائل عن غرس المحبة ونبذ الكراهية وشد أواصر المجتمع بجميع أبنائه.

وجاء العرض ثمرة تعاون فني مشترك بين مديرية الثقافة في إدلب ومبادرة “بدايتنا – سوريا للجميع”، وكرفان سوري، ومسرح الحارة، في تجربة فنية تفاعلية جمعت بين المتعة والرسالة الهادفة، ومحاكاة الواقع بأسلوب إبداعي لامس مشاعر الحاضرين، وطرح قضايا قريبة من حياتهم اليومية بطريقة فنية.

واستمر العرض قرابة 20 دقيقة، حضره عدد من المهتمين بفن مسرح الظل، حيث أبدوا تفاعلاً واضحاً مع مجرياته، وأعقب انتهاء العرض فُتح باب النقاش مع الحضور، وتم طرح مجموعة من الأسئلة تمحورت حول التعرف على الشخصيات المسرحية وأبعادها، إضافة إلى الهدف من المسرحية والرسائل التي سعت إلى إيصالها، ما أضفى على الفعالية طابعًا حواريًا.

وقال شاهر المنيرة وهو ممثل مسرحي في تصريح لمراسل سانا: إن الهدف من تقديم العرض المسرحي هو إيصال رسائل داخل النفس البشرية عن أسباب كراهية الآخرين، في محاولة للتخفيف من الضغط النفسي عن الأشخاص بشكل مبسط وغير مباشر، لافتاً إلى ضرورة تكرار التجربة في بقية المحافظات، وفي الخارج، لأن الإنجاز الأكبر هو النجاح في إيصال رسالة واضحة وهادفة.

بدورهم أشار عدد من الحضور في تصريحات مماثلة إلى أن العرض يعتبر تجربة جديدة بالنسبة للمحافظة، رغم قدمها على مستوى سوريا والمتمثلة بشخصيتي “كركوز وعيواظ” الشهيرتين، وأن العرض كان له أثر إيجابي وعكس تفاؤلاً واضحاً بعودة المسرح بقوة لمحافظة إدلب، حيث حضروا خلال أسبوع واحد ثلاثة عروض متنوعة على خشبة مسرح المركز الثقافي، لافتين إلى الباع الطويل للمحافظة في مجال المسرح منذ القدم، وخاصة المسرح المدرسي.

يذكر أن أسلوب خيال الظل في المسرح هو أحد أقدم أشكال المسرح في العالم، ويعتمد على الظل والإضاءة ليحكي قصصاً تحاكي واقع الحياة، وأدرجته منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل في عام 2018.