المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 12 من أيار 2026

دمشق:

1- ورشة تدريبية بعنوان: “طرق جمع المعلومات والفلترة والدخول إلى الأنظمة التمثيلية البصرية والحسية والسمعية الرقمية”، بإشراف الأستاذة نيرمين الدبس، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “التواصل الفعال وأدوات الكاريزما”، يلقيها الأستاذ محمد حمود، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين: “القط ذو الحذاء 2″، و “أشرار”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – ندوة بعنوان: “جراحة الوجه التجميلية إيجابياتها وسلبياتها”، بإشراف: الدكتور إياد الكيال، والأستاذة نهى برنبو، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان: “مستقبل الزراعة في سوريا في ضوء التغير المناخي”، يلقيها الدكتور يونس إدريس في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – محاضرة وجلسة تذوق موسيقي بعنوان: “الموشحات في الموسيقا العربية”، يقدمها المايسترو بشر عيسى، في صالة أوسكار بالمزرعة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان: “التوعية القانونية حول العدالة الانتقالية”، يلقيها الأستاذ رامي عبد الحق، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

8 – عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز، برشامة، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

حمص:

جلسة حوارية بعنوان: “اللغة العربية بين الماضي والحاضر”، تقدمها الأستاذة ندى خضور، في المركز الثقافي بالمخرم، الساعة الـ 12 ظهراً.

حماة:

محاضرة تثقيفية بعنوان: “القلق الامتحاني”، تقدمها الاختصاصية النفسية ألفت العلي، في المركز الثقافي بسلمية، الساعة الـ 11 صباحاً.

طرطوس:

1- ورشة أعمال يدوية بالتعاون مع فريق مهارات الحياة، ونشاط ترفيهي بعنوان: “معاً لنلعب ونمرح”، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – جلسة تثقيف صحي بعنوان: “الغذاء الصحي”، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – قراءة وتوقيع ديوان الشاعرة غنوه مصطفى “لهاث الضوء”، في فرع اتحاد الكتاب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

1- محاضرة بعنوان: “توعية بالنظافة الشخصية”، تديرها الآنسة دعاء الرفاعي، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12 ظهراً.

2- الملتقى الأول لمصممي الجرافيك في اللاذقية، في قاعة الأنشطة بالمركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 3 عصراً.

3- مهرجان القصة القصيرة الأول لنادي شباب العاديات، في مقر جمعية العاديات، بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 3 عصراً.

4- محاضرة موجهة للسيدات بعنوان: “أثر الأم في بناء شخصية الطفل”، تقدمها الأستاذة زهراء حمدو، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1- محاضرة بعنوان: “أهمية القراءة في بناء الفكر”، للأستاذة تالا جعفور، في المركز الثقافي العربي بأعزاز، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

2- عرض أفلام “تذكير به، عقدة الخواجة، صافرة، إيجي بيست، محققو الأغنام، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.

الرقة:

محاضرة بعنوان : “صناع الأثر”، يقدمها الدكتور محمد المخلف، في مسرح مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 7.30 مساءً.