إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا
في سياق الحراك الثقافي المتجدد الذي تشهده الساحة الأدبية والفكرية السورية، تواصل دور النشر والكتّاب رفد المكتبة العربية بإصدارات نوعية تعكس تنوع التجربة الإنسانية، وعمق التحولات الاجتماعية والفكرية الراهنة.
وتأتي هذه الإصدارات لتؤكد تنوع الإنتاج الأدبي السوري وتعدد أشكاله، من الشعر والأدب الوجداني، مروراً بالدراسات الفكرية والترجمات، إلى جانب إعادة نشر أعمال تراثية محققة، بما يعكس غنى المشهد الثقافي وتعدّد مساراته، وتفاعل الكتّاب مع الواقع وتحولاته.
وفي هذا الإطار، نسلّط الضوء على مجموعة من الإصدارات الحديثة التي تمثل نماذج دالة على غنى المشهد الثقافي، وتعبّر عن أصوات وتجارب تسعى إلى مساءلة الواقع، وإعادة صياغته إبداعياً ومعرفياً.
- كتاب: خارج التغطية
المؤلف: آلاء الحلبي
دار النشر: الفكر للنشر والتوزيع بدمشق 2026
نبذة عن الكتاب: تعد المجموعة عملاً أدبياً ينسج من الخواطر الوجدانية والتأملات الفلسفية مرآةً تعكس واقع النفس البشرية بعيداً عن المثالية الزائفة، حيث انطلق الكتاب من كونه (بوحاً على ورق)، وملاذاً لقلبٍ أثقلته الأسرار، ليتطور إلى نصوص أدبية ناضجة تستكشف التناقضات الإنسانية بين الحب والكره، والحزن والفرح.
- ديوان شعري: ترانيم غزالة دمشقية
المؤلف: ريمان ياسين
دار النشر: موزاييك للدراسات والنشر دمشق 2026
نبذة عن الديوان: يتضمن الديوان ملامح شعرية جادة، ويقدّم تجربة تحاول الابتعاد عن السائد عبر استحضار هوية الأنثى الدمشقية، وما عايشته من قسوة المنافي ولوعة فقدان الوطن، ضمن قوالب شعرية موزونة وبحور متنوعة تتناول موضوعات التأمل والحب والاغتراب والانتماء، حيث تقدّم الشاعرة الدمشقية ريمان ياسين حضوراً شعرياً لافتاً يعكس تمكّنها من أدواتها الفنية، وعمق إحساسها في التعبير عن التجربة الإنسانية بمختلف أبعادها.
- كتاب: العنف الرمزي
تأليف: مايكل بوراووي
الترجمة: هشام روحانا
دار النشر: نينوى للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 2026
نبذة عن الكتاب: يسعى الباحث إلى تسليط الضوء، من منظور الطبقة العاملة، على قضايا مرحلة ما بعد الاستعمار، وآليات إنتاج القبول بالنظام الرأسمالي، إضافةً إلى أشكال تشكّل الوعي الطبقي وتنظيم العمل في إطار اشتراكية الدولة، وصولاً إلى إشكاليات التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية، كما انخرط في دراسة الماركسية ومحاولة إعادة صياغتها وتطويرها في ضوء أبحاثه، وفي سياق التحديات التاريخية المعاصرة.
- كتاب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ
تأليف: القاضي عياض
تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين علي
دار النشر: دار اللباب تركيا 2026
نبذة عن الكتاب: هو إصدار محقق ومعتنى به، لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، اعتمد على رواية ابن فرح الإشبيلي مع مقابلة على نسخ خطية معتبرة، اعتنى بها الدكتور محمد كمال الدين عز الدين علي، وجاءت في إخراج فاخر بغلاف مقوّى مزخرف، مع ضبط كامل للنص بالشكل، وتخريج للأحاديث، وشرح للألفاظ الغريبة، وعناوين موضوعية تسهّل القراءة، إضافة إلى فهارس علمية مفصلة (للموضوعات، والآيات، والأحاديث).