إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

في سياق الحراك الثقافي المتجدد الذي تشهده الساحة الأدبية والفكرية السورية، تواصل دور النشر والكتّاب رفد المكتبة العربية بإصدارات نوعية تعكس تنوع التجربة الإنسانية، وعمق التحولات الاجتماعية والفكرية الراهنة.

وتأتي هذه الإصدارات لتؤكد تنوع الإنتاج الأدبي السوري وتعدد أشكاله، من الشعر والأدب الوجداني، مروراً بالدراسات الفكرية والترجمات، إلى جانب إعادة نشر أعمال تراثية محققة، بما يعكس غنى المشهد الثقافي وتعدّد مساراته، وتفاعل الكتّاب مع الواقع وتحولاته.

وفي هذا الإطار، نسلّط الضوء على مجموعة من الإصدارات الحديثة التي تمثل نماذج دالة على غنى المشهد الثقافي، وتعبّر عن أصوات وتجارب تسعى إلى مساءلة الواقع، وإعادة صياغته إبداعياً ومعرفياً.

كتاب: خارج التغطية

المؤلف: آلاء الحلبي

دار النشر: الفكر للنشر والتوزيع بدمشق 2026

نبذة عن الكتاب: تعد المجموعة عملاً أدبياً ينسج من الخواطر الوجدانية والتأملات الفلسفية مرآةً تعكس واقع النفس البشرية بعيداً عن المثالية الزائفة، حيث انطلق الكتاب من كونه (بوحاً على ورق)، وملاذاً لقلبٍ أثقلته الأسرار، ليتطور إلى نصوص أدبية ناضجة تستكشف التناقضات الإنسانية بين الحب والكره، والحزن والفرح.

ديوان شعري: ترانيم غزالة دمشقية

المؤلف: ريمان ياسين

دار النشر: موزاييك للدراسات والنشر دمشق 2026

نبذة عن الديوان: يتضمن الديوان ملامح شعرية جادة، ويقدّم تجربة تحاول الابتعاد عن السائد عبر استحضار هوية الأنثى الدمشقية، وما عايشته من قسوة المنافي ولوعة فقدان الوطن، ضمن قوالب شعرية موزونة وبحور متنوعة تتناول موضوعات التأمل والحب والاغتراب والانتماء، حيث تقدّم الشاعرة الدمشقية ريمان ياسين حضوراً شعرياً لافتاً يعكس تمكّنها من أدواتها الفنية، وعمق إحساسها في التعبير عن التجربة الإنسانية بمختلف أبعادها.