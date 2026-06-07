الفيل الأزرق 3.. عودة التشويق النفسي إلى شاشة السينما العربية

الرياض-سانا

يستعد فيلم “الفيل الأزرق 3” للعودة إلى واجهة الإنتاج السينمائي العربي، في جزء جديد يواصل بناء العالم البصري والنفسي الذي عُرفت به السلسلة، عبر مزج الغموض بالتشويق والدراما، وفتح مساحة سينمائية تستثمر في أسئلة الذاكرة والخوف والوعي الإنساني، ضمن تجربة رسخت حضورها لدى الجمهور العربي منذ انطلاق جزئها الأول.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ انطلاق تصوير الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق”، في خطوة تعيد واحدة من أبرز سلاسل التشويق النفسي العربية إلى المشهد السينمائي، بعد النجاح الجماهيري والنقدي الذي حققه الجزآن السابقان.

ونشر آل الشيخ عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس العمل ظهر فيها الفنان المصري كريم عبد العزيز، مؤكداً أن موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائية سيكون خلال صيف عام 2027.

عودة إلى عالم الغموض النفسي

ويأتي الجزء الجديد بمشاركة الفنان كريم عبد العزيز، فيما يتولى إخراجه المخرج مروان حامد، الذي ارتبط اسمه بالأجزاء السابقة من العمل، والتي استندت إلى رواية الكاتب أحمد مراد، وحققت حضوراً واسعاً في العالم العربي بفضل مزجها بين التشويق النفسي والغموض والعناصر الدرامية.

وتستمد السلسلة خصوصيتها من انتمائها إلى نوع سينمائي لا يحضر بكثافة في الإنتاج العربي، يقوم على بناء أجواء نفسية وبصرية مشحونة بالتوتر، ويعتمد على الغموض كأداة درامية لاكتشاف الشخصيات وعوالمها الداخلية، الأمر الذي منح الفيل الأزرق مكانة خاصة لدى شريحة واسعة من الجمهور.

ويحظى الفيلم بترقب جماهيري كبير، لكونه من الأعمال السينمائية العربية البارزة خلال العقد الأخير، إذ سجل الجزآن الأول والثاني إيرادات مرتفعة، ونالا اهتماماً نقدياً، ما جعل الإعلان عن الجزء الثالث حدثاً لافتاً في المشهد السينمائي العربي.

إنتاج كبير وترقب للتفاصيل

يعد الفيل الأزرق 3 أحد المشاريع التي سبق الإعلان عنها ضمن قائمة الأفلام المدعومة من صندوق بيج تايم لدعم صناعة السينما العربية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية، والتي ضمت عدداً من الإنتاجات السينمائية العربية الكبرى، بعضها وصل بالفعل إلى دور العرض خلال الفترة الماضية.

ورغم عدم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الحبكة أو قائمة الممثلين المشاركين بشكل كامل، ينتظر جمهور السلسلة معرفة الكيفية التي سيطوّر بها الجزء الثالث عالم “الفيل الأزرق”، وما إذا كان سيضيف خطوطاً درامية وشخصيات جديدة تواصل البناء على الأجواء النفسية والغامضة التي ميزت الجزأين السابقين.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة مزيداً من التفاصيل المتعلقة بأبطال العمل وطاقمه الفني، بالتزامن مع استمرار عمليات التصوير والتحضير لعرضه في صيف 2027.