مديرية ثقافة حماة تنظم فعالية لتدريب الشباب الراغبين بصناعة المحتوى

حماة-سانا

نظمت مديرية ثقافة حماة اليوم السبت، بالتعاون مع فريق خطوة للتدريب والتأهيل ومنظمة إنسانيون للإغاثة، فعالية بعنوان “البرنامج التفاعلي من الفكرة المجردة إلى التأثير الواقعي”، بمشاركة مجموعة من الشباب.

وأوضح مدير العلاقات الثقافية في مديرية ثقافة حماة عمرو الشيخ خالد، لمراسل سانا، أن الفعالية تهدف إلى تأهيل الراغبين بصناعة المحتوى لترجمة الأفكار والرؤى البصرية إلى تأثير رقمي منشود، وذلك بمشاركة رواد متخصصين بتأسيس مشروعات الشباب وتأهيلهم للانطلاق بها، وصقل خبراتهم ومهاراتهم للوصول إلى الجمهور بصورة إيجابية ومجدية.

وبين مدير فريق خطوة للتدريب والتأهيل خالد الإبراهيم، أن الفعالية تركز على التسويق، وهو موضوع مهم ويحتاجه الشباب اليوم كثيراً، مؤكداً ضرورة دعمهم لتسويق أنفسهم وأعمالهم وإنتاجهم بالشكل الصحيح والمؤثر، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها سوريا حالياً.

بدورها أشارت منسقة مبادرات لمحافظة حماة بمنظمة “إنسانيون” آلاء قدور إلى أن المنظمة تسعى إلى تحقيق أثر إيجابي في المجتمع من خلال التشبيك والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تطوير الأفراد وتمكينهم والمساهمة في بناء بيئة أكثر وعياً وإنتاجاً.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تعمل مديرية ثقافة حماة على تنظيمها بشكل دوري لتسليط الضوء على القضايا المهمة في مرحلة ما بعد التحرير.