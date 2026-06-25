عمل سينمائي مصري يستثمر المفارقة لصناعة كوميديا قائمة على التناقض

دمشق-سانا

من بين الأفلام المعروضة حالياً في صالات السينما السورية، تتوقف زاوية “عين على السينما” هذا الأسبوع عند الفيلم المصري “X مراتي” للمخرج معتز التوني، الذي يحول مفارقة درامية غير متوقعة إلى كوميديا تقوم على تضارب الشخصيات وسوء الفهم.

تدور أحداث الفيلم حول الطبيب النفسي يوسف، ويؤديه الفنان هشام ماجد، حيث يلتقي خلال عمله في تقييم نزلاء أحد السجون بالسجين السابق طه، قبل أن يكتشف لاحقاً أنه الزوج السابق لزوجته سحر ووالد طفلها، لتتشابك العلاقات بين الشخصيات الثلاث في مواقف يغلب عليها سوء الفهم والمفارقات الساخرة.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، ومحمد ممدوح، بينما يعتمد السيناريو الذي كتبه كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، على التناقض الواضح بين شخصية الطبيب الهادئة والمنظمة، وشخصية طه الانفعالية والمندفعة، وهو ما يشكل المحرك الرئيس للكوميديا طوال معظم أحداث الفيلم.

كوميديا تتراجع أمام الدراما

يقدم التوني الفيلم بإيقاع سريع يعتمد على الحوار والموقف الكوميدي أكثر من اعتماده على الإبهار البصري، فجاءت الصورة بسيطة وخادمة للأحداث، فيما أسهم المونتاج في المحافظة على حيوية المشاهد خلال النصف الأول، قبل أن يتباطأ الإيقاع تدريجياً مع تصاعد الجانب الدرامي.

وحمل أداء هشام ماجد قدراً كبيراً من العفوية والاتزان، بينما أضفي محمد ممدوح حضوراً قوياً بفضل شخصيته الصاخبة، في حين تؤدي أمينة خليل دورها بوصفها محور العلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين، وإن كانت مساحة حضورها أقل تأثيراً في صناعة الكوميديا مقارنة بشريكيها.

بين رأي النقاد واستجابة الجمهور

رأى الناقد أحمد شوقي، في مراجعته المنشورة على موقع FilFan، أن الفيلم يستفيد من الكيمياء الواضحة بين هشام ماجد ومحمد ممدوح، وقدرتهما على صناعة مواقف كوميدية متلاحقة، إلا أن السيناريو يعتمد في بعض محطاته على مصادفات تقلل من قوة البناء الدرامي.

وفي مراجعة نشرها موقع السينماكوم، أشار الناقد أمير حسن إلى أن النصف الأول من الفيلم أكثر تماسكاً وقدرة على توليد الضحك، بينما يتراجع الإيقاع في النصف الثاني مع تغليب الخط الدرامي على الكوميديا التي تمثل العنصر الأبرز في العمل.

ووصف الناقد الفني المصري طارق الشناوي الفيلم بأنه كوميديا تراهن على صناعة الضحك أكثر من تقديم رسائل أو منطق درامي متماسك، مشيداً بقدرة المخرج معتز التوني على استخراج الأداء الكوميدي من ممثليه، وبأداء هشام ماجد ومحمد ممدوح، ومعتبراً أن الأخير يحمل العبء الأكبر في نجاح الحالة الكوميدية، رغم بعض الملاحظات التي وضعها على بناء السيناريو وتوظيف العناصر السينمائية.

وتتقاطع هذه الآراء مع الانطباع الذي يتركه الفيلم لدى كثير من المشاهدين، إذ ينجح في الحفاظ على التفاعل خلال معظم مشاهده بفضل خفة الحوار وحسن توظيف التناقض بين الشخصيتين الرئيسيتين، لكنه لا يحافظ على المستوى نفسه حتى النهاية.

ويأتي “X مراتي” ضمن موجة الكوميديا الاجتماعية التي تشهد حضوراً متزايداً في السينما العربية، حيث تقوم على تقديم موضوعات الحياة اليومية في قالب خفيف يجمع بين الترفيه والبعد الإنساني.

ورغم بعض التعثر الدرامي في محطته الأخيرة، فإنه يظل تجربة ممتعة تعتمد على أداء ممثليه أكثر من اعتمادها على تعقيد الحبكة، وتؤكد أن المفارقة البسيطة قد تكون كافية لصناعة فيلم قادر على إمتاع الجمهور عندما تُوظف بإيقاع متوازن.