فعالية صحية بدمشق تناقش أثر التغذية والحركة في الحد من زيادة الوزن

دمشق-سانا

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ركزت فعالية “التغذية والبدانة” التي نظمها المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق اليوم ‏الإثنين، وقدّمها الدكتور محمد حسين السيوفي، على العلاقة المباشرة بين العادات الغذائية اليومية ‏ونمط الحياة، ودورهما في ارتفاع معدلات زيادة الوزن والبدانة، مع التأكيد على أهمية الوقاية المبكرة ‏واعتماد سلوكيات صحية قابلة للاستمرار بعيداً عن الحميات القاسية والحلول السريعة.‏

‏ عوامل زيادة الوزن

واستعرض السيوفي أبرز العوامل الغذائية والسلوكية المؤدية إلى زيادة الوزن، وفي مقدمتها الإفراط ‏في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والسعرات الحرارية، وعدم انتظام الوجبات، وتزايد ‏الاعتماد على الأطعمة الجاهزة والمشروبات المحلاة، إضافة إلى قلة النشاط البدني والجلوس لفترات ‏طويلة، وهي عوامل تتراكم تدريجياً لتنعكس سلباً على الوزن والصحة العامة.‏

عادات بسيطة ونتائج مستدامة

وشدد السيوفي على ضرورة التعامل مع زيادة الوزن بوصفها قضية صحية لا شكلية، إذ إن ‏استمرارها وبلوغها مستويات تؤثر في الحركة والنشاط يستدعيان تقييماً متخصصاً وخطة واقعية ‏قابلة للالتزام على المدى الطويل.‏

وتضمّنت الفعالية مجموعة من الإرشادات العملية، أبرزها تنظيم مواعيد الوجبات، وضبط حجم ‏الحصص، والإكثار من الخضار والفواكه، والحد من السكريات والمشروبات المحلاة، وشرب كميات ‏كافية من الماء، إلى جانب تعزيز الحركة اليومية.‏

وأكد السيوفي، أن بناء العادات الصحية يحتاج إلى خطوات تدريجية وثابتة، وأن الهدف ليس فقدان ‏الوزن بسرعة، بل الوصول إلى نمط غذائي وحياتي متوازن يمكن الاستمرار عليه.‏

التغذية المتوازنة أساس الوقاية

وأوضح السيوفي في تصريح لـ سانا، أن التغذية المتوازنة لا تقوم على الحرمان أو إلغاء مجموعات ‏غذائية، بل على التنوع والاعتدال وتنظيم الكميات، واختيار الأغذية ذات القيمة الغذائية الأعلى، ‏وبيّن أن من أكثر الأخطاء الغذائية شيوعاً الإفراط في السكريات والوجبات السريعة، وتناول الطعام ‏بكميات تفوق حاجة الجسم، وقلة استهلاك الخضار والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف، فضلاً عن ‏ربط تناول الطعام بالعادات النفسية والاجتماعية أكثر من الحاجة الفعلية إليه.‏

وأشار إلى أن انخفاض النشاط البدني وقلة الحركة اليومية يسهمان في اختلال التوازن بين الطاقة ‏الداخلة إلى الجسم والطاقة المستهلكة، مؤكداً أن الوقاية من البدانة تبدأ بزيادة الحركة اليومية وتقليل ‏فترات الجلوس، وليس فقط بممارسة الرياضة التقليدية.‏

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وتأتي الفعالية ضمن برنامج الأسبوع الثقافي الذي يقيمه المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، بهدف ‏نشر الوعي الغذائي، وتعزيز مفهوم الأمن الغذائي بوصفه ركناً أساسياً في الحفاظ على الصحة ‏العامة.‏