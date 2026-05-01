المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الأول من أيار 2026

دمشق:

عرض أفلام “الشيطان يرتدي برادا 2، محارب الصحراء، الماعز، برشامة، إيجي بيست”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً ولغاية الساعة 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

عرض الفيلم السينمائي الأمريكي، مانشستر بجوار البحر، على مسرح اليسوعية، في نادي ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الأبطال الخارقين “فينوم”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

طرطوس:

حفل موسيقي لإطلاق فرقة أوتار حرير في بيت حرير بالدريكيش عند السوق الرئيسي، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – افتتاح مهرجان “أيادي مشمسة”، وهو فعالية عن الإبداع والحِرف اليدوية والمشاريع الناشئة، في سوق الإنتاج بحلب، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض أفلام “الصافرة، قمة، اللعب مع العيال، إيجي بيست، محارب الصحراء، الشيطان يرتدي برادا 2″،في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.