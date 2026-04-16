فرع دمشق لاتحاد الكتّاب يعلن عن ورشة لتحويل القصة والرواية إلى سيناريو درامي

دمشق-سانا

في إطار دعم المواهب الأدبية الشابة وصقل قدراتها الإبداعية، أعلن فرع دمشق لاتحاد الكتّاب العرب عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ورشة عمل تدريبية متخصصة حول تحويل القصة والرواية إلى سيناريو وحوار، ما يمهّد لنقل الأعمال الأدبية إلى إنتاج درامي تلفزيوني أو سينمائي.

وتهدف الورشة وفق بيان للاتحاد تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، إلى تمكين المشاركين من تطوير أدواتهم في الكتابة الدرامية، وتعزيز مهاراتهم في تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال قابلة للتنفيذ الفني، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والإبداعي.

وتُحدد الفئة العمرية المستهدفة للمشاركة بين 18و 45 عاماً، على أن تُقام الجلسات بإشراف الأستاذين عماد نداف وهشام فرعون، اللذين سيقدمان خبراتهما في هذا المجال.

ويبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم ولغاية الـ 30 من نيسان الجاري، فيما يمنح المشاركون شهادة مشاركة رسمية صادرة عن فرع دمشق لاتحاد الكتّاب العرب.

ومن المقرر أن تُعقد الورشة يومي الأحد والإثنين الموافقين الـ 4 والـ 5 من أيار 2026، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، في قاعة الاجتماعات التابعة لاتحاد الكتّاب العرب على أوتوستراد المزة بدمشق.