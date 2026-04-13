الكتابة على حبّة الأرز… فنّ دقيق يجمع بين المهارة والإبداع

دمشق-سانا

لا تخلو أسواق دمشق القديمة من مشاهد لافتة تأسر انتباه الزائر، حيث تتجلى فيها فنون يدوية دقيقة تعكس أصالة الحرفة السورية، ويبدع الحرفيون من خلالها في تحويل أبسط المواد إلى أعمال فنية تحمل طابعاً جمالياً فريداً، وروحاً تراثية نابضة بالحياة.

وتنتشر هذه الفنون في الأسواق التقليدية مثل سوق الحميدية وسوق المسكية وصولاً إلى حي القيمرية، حيث يجد الحرفيون بيئة مثالية لعرض مهاراتهم، ومن بينها فنون تعتمد على حبات الأرز التي تُشكَّل وتُنسَّق بعناية لتكوين لوحات وزخارف مدهشة، مستخدمين أدوات بسيطة تتطلب دقة متناهية وصبراً كبيراً في التنفيذ.

فنّ الكتابة على حبّة الأرز

يُعدّ الحرفي يوسف خليل من أبرز الممارسين لفن الكتابة على حبّة الأرز، حيث يمارس هذه المهنة منذ نحو 16 عاماً، مواصلاً إرثاً عائلياً ورثه عن والده الذي عمل بها في المكان ذاته في سوق الحميدية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح خليل أن هذا الفن يقوم على نقش كلمات أو أرقام أو رموز دقيقة للغاية على حبّة الأرز، باستخدام أدوات خاصة متناهية الصغر، مثل الأقلام الميكروية أو الإبر الرفيعة، بما يحوّل الحبة الصغيرة إلى مساحة فنية مصغّرة تزخر بالتفاصيل.

وأكد خليل أن هذه الحرفة تعتمد بالدرجة الأولى على الصبر والممارسة الطويلة، أكثر من اعتمادها على الأدوات، لافتاً إلى أن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى إتلاف العمل بالكامل.

دقة عالية وأدوات متناهية الصغر

يتطلّب العمل على حبّة الأرز مستوى عالياً من التركيز والدقة، إذ يلجأ الحرفيون إلى استخدام عدسات مكبّرة تساعدهم على تنفيذ أدق التفاصيل، إلى جانب أقلام خاصة تتفاوت دقتها تبعاً لطبيعة العمل المطلوب وفق خليل.

وبيّن خليل أن اختيار الأداة المناسبة، إلى جانب الممارسة المستمرة، يشكّلان الركيزة الأساسية لإتقان هذا الفن، القائم على تحويل مساحة متناهية الصغر لا تُرى بالعين المجردة إلى لوحة فنية متكاملة التفاصيل.

فن يتجاوز الهواية

ختم خليل حديثه مؤكداً أن فن الكتابة على حبّة الأرز لم يعد مجرّد هواية فردية، بل بات حاضراً في المعارض الفنية، ويُستخدم كهدايا تذكارية مميزة، نظراً لما يتمتع به من طابع فريد يجمع بين الدقة والجمال.

وأشار إلى أن هذا الفن أصبح وسيلة مبتكرة للتعبير، من خلال تقديم رسائل مصغّرة تحمل بصمة إبداعية خاصة، وتعكس مزيجاً من الصبر والخيال.

جذور تاريخية وانتشار حديث

تشير مصادر تاريخية وفنية إلى أن فنّ الكتابة على حبّة الأرز نشأ كأحد أشكال فن المنمنمات، وهو من الفنون الدقيقة التي تعود إلى عدة قرون في عدد من الدول الآسيوية، ولا سيما الصين والهند واليابان، دون تحديد تاريخ دقيق لبدايته.

ووفقاً لموقع Encyclopedia Britannica، جاء هذا الفن ضمن تقاليد أوسع للنقش والكتابة على المواد الصغيرة، مثل العاج والحبوب، قبل أن يتطوّر لاحقاً ليشمل حبّات الأرز، نظراً لرمزيتها وسهولة توفرها.

وفي العصر الحديث، ازداد انتشار هذا الفن خلال القرن العشرين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبح يُستخدم لكتابة الأسماء والعبارات القصيرة داخل حبّات الأرز، التي تُحفظ غالباً في زجاجات صغيرة للزينة أو كهدايا تذكارية.

ويُعدّ فنّ الكتابة على حبّة الأرز تجسيداً لبراعة الحرفي السوري وقدرته على تحويل المساحات متناهية الصغر إلى أعمال فنية تؤكد أن الإبداع قادر على تجسيد الجمال حتى في أدق التفاصيل.