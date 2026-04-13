رواية “عز والفصول الأربعة”.. حكاية تربوية بلغة قريبة من الطفل

دمشق-سانا

تمثل رواية “عز والفصول الأربعة” نموذجاً من أدب الأطفال يجمع بين السرد المبسط والبعد التربوي، من خلال حكاية تنطلق من تفاصيل الحياة اليومية للطفل وعلاقته بالأسرة والطبيعة وتبدّل الفصول.

وتراهن الرواية على تقديم قيم إنسانية وروحية ضمن إطار قصصي واضح، يقترب من عالم الصغار ولغتهم وتجاربهم المباشرة.

فصول تحمل قيماً تربوية لتنمية الطفل

تجعل الكاتبة السعودية سارة منير الحمادي مؤلفة الرواية من كل فصل محطة تحمل دلالة تربوية خاصة، فالربيع يتصل بالفضول وحبّ الاكتشاف، ويعبّر الصيف عن العمل والمثابرة، فيما يحيل الخريف إلى العطاء، ويأتي الشتاء بوصفه فضاءً للدفء الأسري والطمأنينة، لتضيء من خلال هذا المسار، على أهمية تنمية الفضول الإيجابي لدى الطفل، وترسيخ حسّ الامتنان، وتعميق محبة الطبيعة، وتشجيع المشاركة مع الآخرين.

بناء سردي بسيط ورسائل تربوية مباشرة

يقوم النص على أسلوب بسيط وواضح، يعتمد الجمل القصيرة، والوصف الحسي، والحوار القريب من اللغة اليومية للأطفال، ما يمنح الحكاية سلاسة في التلقي، ويجعلها مناسبة للفئة العمرية المستهدفة.

كما تأتي الأحداث في صورة مشاهد متتابعة أو قصص قصيرة مترابطة، وهو ما يساعد الطفل على متابعة العمل دون الشعور بالثقل أو الملل.

وتنجح الكاتبة في تقديم القيم التربوية من داخل السرد نفسه، عبر مواقف عائلية وحياتية طبيعية، بعيداً عن المباشرة أو الوعظ، فالأب والأم والجد لا يظهرون بوصفهم ناقلين للنصائح فقط، بل كجزء من التجربة اليومية التي تسهم في بناء وعي الطفل وتشكيل نظرته إلى العالم من حوله.

لغة قريبة من الطفل تعزز القيم الإيجابية

كما تستفيد الرواية من لغة قريبة من الحسّ الطفولي، وأسماء مألوفة للأشخاص والأماكن، ما يعزّز شعور القارئ بالألفة، ويقرّب الشخصيات من وجدانه، وهذا الجانب يمنح النص طابعاً حميمياً ينسجم مع موضوعه القائم على الأسرة والبيئة والمواسم.

وتبرز أهمية الرواية أيضاً في جمعها بين الحكاية والبعد التربوي، عبر التركيز على قيم التعاون والعطاء والشكر وحماية الطبيعة ضمن بناء سردي بسيط ومفهوم، وهو ما يجعلها من الأعمال التي يمكن أن تندرج ضمن الكتابات الموجّهة إلى الطفل في هذا المجال.

يذكر أن الرواية صادرة عن دار الهدى بالرياض، وتقع في 50 صفحة من القطع الصغير، فيما تعدّ الكاتبة والشاعرة السعودية سارة منير الحمادي صوتاً أدبياً صاعداً، صدر لها سابقاً كتاب “عالمنا الجميل أنا وأمي” الذي تجسد فيه عمق الروابط الإنسانية.