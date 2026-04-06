من القلم إلى الكاميرا… تدريب الشباب السوري على فن الحضور الإعلامي

دمشق-سانا

أطلقت مديرية التدريب ورعاية الشباب في اتحاد الكتاب العرب، أمس الأحد، أولى فعالياتها التدريبية “تدوين”، من خلال ورشة بعنوان “الحضور الإعلامي للمثقف – أسرار التأثير أمام الكاميرا والجمهور”، بإشراف الإعلامي والمدرب حسام نجم.

وافتُتحت الفعالية بكلمة للكاتبة فدوى عبود، المشرفة على أعمال المديرية، رحّبت فيها بالمشاركين، وأشادت بأهمية هذه المبادرة في تعزيز حضور المثقف في الفضاء الإعلامي، مقدّمةً الشكر للمدرب الضيف على مساهمته في إنجاح الورشة.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين أهمية إطلاق هذه الدورات التدريبية، التي تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة الاتحاد، بهدف اكتشاف وتنمية مواهب الشباب، الذين يشكّلون نحو 60 % من المجتمع السوري.

ولفت الحسين إلى ضرورة أن يكون هذا الجيل في صلب عمل المؤسسات الثقافية، حيث سيطلق الاتحاد في هذا الصدد دورات لاحقة في مجالات الشعر والرواية وصناعة المحتوى بمختلف المحافظات.

مهارات الظهور الإعلامي وتعزيز حضور المثقف

وتناول اليوم الأول من الورشة محاور تتعلق بالظهور الإعلامي، ولغة الجسد، وبناء الصورة الذهنية، إضافة إلى سبل مواجهة التهميش الثقافي، حيث قدّم المدرب نجم أمثلة تطبيقية حول هذه المفاهيم، وشرح المهارات اللازمة لتعزيز ثقة المثقف أثناء ظهوره أمام الكاميرا والجمهور، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي في المتلقي.

وفي اليوم الثاني، ركزت التدريبات على مهارات الاختزال والتعبير الواضح، تحت شعار “كن واثقاً.. حاضراً.. مؤثراً”، حيث شدد المدرب على أهمية القدرة على تقديم الفكرة بإيجاز ووضوح، واحترام وقت الجمهور، إلى جانب تطوير مهارات التحكم بالصوت ولغة الجسد، مبيناً أن كثيراً من الكتّاب يمتلكون أدوات الكتابة، لكنهم يحتاجون إلى تدريب موازٍ في مهارات التحدث.

تستمر الورشة حتى الـ 9 من نيسان الجاري، وتهدف إلى تزويد المشاركين بأسس الظهور الإعلامي الصحيح، وتقديم تدريبات عملية تساعدهم على تجنب الأخطاء الشائعة، عبر جلسات تفاعلية، تتضمن تمارين تطبيقية ومحاكاة لمواقف إعلامية واقعية.