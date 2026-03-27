أمسية في المعهد العالي للفنون المسرحية تحتفي بإبداع طلابه في يوم المسرح العالمي

دمشق-سانا

احتفى المعهد العالي للفنون المسرحية اليوم الجمعة باليوم العالمي للمسرح عبر أمسية فنية، قدّم خلالها طلابه مجموعة من العروض المسرحية والراقصة، عكست نتاج العمل الأكاديمي والإبداعي في المعهد خلال العام الدراسي.

وتضمّن برنامج الأمسية مشاهد تمثيلية لطلاب السنة الثانية، وعروضاً في الفضاء الصوتي، إضافة إلى لوحات راقصة مثل “واجهة” و”عودة”، ومشاهد حركية كـ”الدمى” و”المعركة”، واختُتمت الفعالية بعرض تعبيري جسدي بعنوان “حوار” جسّد تلاقي الأداء الجسدي مع التعبير المسرحي في لوحة فنية متكاملة.

وشهدت الأمسية إلقاء كلمة اليوم العالمي للمسرح التي كتبها الفنان الأمريكي ويليم دافو، وقرأها المخرج المسرحي هشام كفارنة، مؤكدةً أن المسرح يشكّل مساحة حيّة للقاء الإنساني والتفاعل، ويسهم في تحفيز التفكير وتخيّل واقع أفضل في عالم يزداد عزلة، بوصفه فناً يجمع بين الحكاية والجسد والصورة.

وفي تصريح لـ”سانا”، أوضح كفارنة أن هذه المناسبة تمثل “فرحاً مسرحياً عالمياً” يجتمع فيه المسرحيون للاحتفاء بهذا الفن النبيل، مشيراً إلى أن المسارح تفتح أبوابها أمام الجمهور في هذا اليوم كتحية للفن والإنسان، بما يعزز حضور المسرح كرسالة إنسانية جامعة.

بدوره، أكد رئيس قسم التمثيل في المعهد، جمال المنيّر، أن العروض المقدمة تعكس مستوى الطلاب والتزامهم، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات تتيح للطالب اختبار تجربته أمام جمهور متنوع، بما يساعده على الانتقال من الإطار الأكاديمي إلى فضاء الاحتراف، ويعزز ثقته بأدواته الفنية.

وشدد على الدور المهم للمسرح في بناء الإنسان وتعزيز القيم الاجتماعية عبر خلق حالة تفاعل وألفة بين الجمهور.

يُذكر أن اليوم العالمي للمسرح أُطلق بمبادرة من الهيئة الدولية للمسرح، وتم الاحتفال به لأول مرة عام 1962 ليصبح مناسبة سنوية عالمية تهدف إلى الترويج لفن المسرح، ونشر الوعي بقيمته الثقافية والإنسانية، ودعم المبدعين في هذا المجال.