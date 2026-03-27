فن المواجهة الإعلامية في المقابلات التلفزيونية… إصدار جديد في مهارات الحضور الإعلامي الاحترافي

دمشق-سانا

في عصر تتزايد فيه أهمية الظهور الإعلامي، يأتي كتاب “فن المواجهة الإعلامية في المقابلات التلفزيونية” للمدرب الإعلامي حسام نجم، كدليل عملي للمتحدثين الذين يجدون أنفسهم أمام كاميرا لا تكتفي بنقل الكلام، بل تختبره.

يشكّل الكتاب إضافة نوعية في مجال التدريب الإعلامي، إذ يتناول بأسلوب عملي متكامل المهارات والاستراتيجيات التي يحتاجها الضيف أو المتحدث الرسمي خلال ظهوره في المقابلات التلفزيونية، ولا سيما في المواقف التي تتسم بالحساسية أو المواجهة الحادة.

أدوات ذهنية ولغوية لإدارة الحوار

يركز الكتاب على تزويد القارئ بحزمة من الأدوات الذهنية والتقنيات اللغوية التي تمكّنه من التعامل بمرونة وذكاء مع مختلف أنماط الأسئلة، سواء كانت مفاجئة أو موجهة أو حتى ذات طابع ضاغط، مستنداً إلى نماذج تدريبية واقعية وتقنيات مستوحاة من علم النفس الإعلامي، بما يعزز الحضور ويكرّس المصداقية أمام الجمهور.

من التحدي إلى فرصة تواصل

يهدف الكتاب إلى تمكين الشخصيات العامة والمتحدثين الرسميين والخبراء من تحويل المقابلات التلفزيونية من لحظات اختبار وضغط، إلى فرص فعالة لإيصال الرسائل بوضوح وثقة، عبر بناء خطاب متماسك وقادر على التأثير.

محاور رئيسية ترسم خريطة الأداء الإعلامي

يتناول الكتاب عدداً من المحاور الأساسية، أبرزها: التحضير النفسي واللغوي للمواجهة الإعلامية، آليات بناء الرسالة الإعلامية، أنواع المقابلات التلفزيونية وأساليب إدارتها من الحوارات الهادئة إلى المواجهات الساخنة، تقنيات الرد الذكي وتوجيه مسار الحوار باستخدام لغة الجسد ونبرة الصوت، فهم ديناميكيات العمل داخل الاستوديو، التفاعل مع المذيع والمخرج والجمهور، وأبرز الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنبها أثناء الظهور الإعلامي.

تطبيقات عملية وتجارب واقعية

يتميّز الكتاب باحتوائه على نماذج تدريبية وسيناريوهات تطبيقية وتحليلات لمقابلات إعلامية معروفة، ما يمنح القارئ فرصة لتطبيق المفاهيم نظرياً وعملياً، واكتساب مهارات قابلة للاستخدام المباشر.

ويتوجّه الكتاب إلى شريحة واسعة من القرّاء، تشمل المتحدثين الرسميين، القيادات الحكومية والمؤسساتية، الإعلاميين، والمدربين، إضافة إلى الخبراء وأصحاب المشاريع وكل المهتمين بتطوير حضورهم الإعلامي.

نبذة عن الكتاب ومؤلفه

يأتي الكتاب الصادر عن دار (كتاب سراي) عام 2026، في سياق الاهتمام المتزايد ببناء الكفاءة الإعلامية، وتعزيز القدرة على التواصل المؤثر في ظل تسارع المشهد الإعلامي وتزايد تحدياته.

وحسام نجم هو مدرب إعلامي سوري ومتخصص في مهارات الاتصال والظهور الإعلامي، يركّز في عمله على تدريب المتحدثين الرسميين والقيادات والإعلاميين على إدارة المقابلات التلفزيونية والتعامل مع الأسئلة الصعبة وبناء الرسائل المؤثرة، قدّم برامج تدريبية وورشات عمل في مجال الإعلام والتواصل، ويُعرف باعتماده على أساليب تطبيقية مستمدة من علم النفس الإعلامي والخبرة العملية في بيئات إعلامية مختلفة، صدر له سابقاً كتاب “كاريزما الظهور والتأثير الإعلامي”.