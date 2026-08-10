‏”أبالون” تختبر مهارات زوار مهرجان صيف سوريا بقلعة دمشق

دمشق-سانا‏

على رقعة سداسية تتواجه فيها كرات سوداء وبيضاء، يخوض زوار مهرجان صيف سوريا ‏في قلعة دمشق منافسات في لعبة أبالون، التي جذبت أطفالاً ويافعين وكباراً، لما تتطلبه ‏من تركيز وتخطيط وقدرة على توقع حركة الخصم.

وتأتي اللعبة ضمن مساحة مخصصة للألعاب التشاركية وألعاب الذكاء، إلى جانب ‏الشطرنج والرماية وألعاب التوازن، في تجربة تتيح للزوار التعرف على ألعاب جديدة واختبار ‏مهاراتهم فيها.

مواجهة استراتيجية على رقعة سداسية

وقال المشرف التنظيمي على اللعبة علاء حلاق في تصريح لمراسلة سانا: إن أبالون ‏كانت من أكثر الألعاب التي أثارت فضول الزوار، إذ دفعت قواعدها غير المألوفة كثيرين ‏إلى السؤال عنها وتجربتها.‏

وظهرت اللعبة في فرنسا عام 1987، وصممها ميشيل لاليه ولوران ليفي، وتدور ‏منافساتها بين لاعبين يمتلك كل منهما 14 كرة، ويسعى إلى دفع ست من كرات منافسه ‏خارج الرقعة.‏

ويستطيع اللاعب خلال دوره تحريك كرة واحدة أو مجموعة متصلة من كرتين أو ثلاث، ‏خطوة واحدة في أحد الاتجاهات المتاحة، أما دفع كرات الخصم فيشترط التفوق العددي، ‏فثلاث كرات تستطيع دفع كرة أو كرتين، وكرتان تدفعان كرة واحدة، بينما لا يمكن لأي ‏مجموعة دفع مجموعة مساوية لها في العدد.‏

وأوضح حلاق أن بساطة القواعد لا تلغي البعد الإستراتيجي للعبة، إذ يتعين على اللاعب ‏الحفاظ على تماسك كراته، واختيار اتجاه الحركة، وتجنب ترك أطراف تشكيله مكشوفة ‏أمام الخصم.‏

ويضم جناح الألعاب أيضاً لعبة «‏Code 5‌‏»، التي تقترب في فكرتها من لعبة «‏XO‏»، ‏لكن مع آلية مختلفة لتحريك القطع، إضافة إلى الشطرنج والرماية وألعاب تعتمد على ‏التوازن والدقة.‏

‏الأطفال ينافسون أصحاب الخبرة

واستقطبت “أبالون” مشاركين من أعمار ومستويات مختلفة، بينهم أشخاص معتادون على ‏ألعاب التفكير ولاعبون يمارسون الشطرنج، إلى جانب أطفال خاض بعضهم التجربة للمرة ‏الأولى وسجلوا نتائج متقدمة في المنافسات، ما يبين أن الخبرة المسبقة ليست العامل ‏الوحيد في حسم المنافسة، إذ تمنح سرعة الملاحظة وحسن توزيع الكرات والقدرة على توقع ‏الحركة التالية اللاعبين الصغار فرصة لمواجهة الأكبر سناً.‏

وساهمت المنافسات في جذب زوار جدد إلى طاولة اللعبة، ولا سيما مع تجمع الجمهور ‏لمتابعة الجولات والتعرف على القواعد قبل المشاركة.‏

تجربة أولى تشجع على الاستمرار

وبين حلاق أن القائمين على النشاط يركزون على شرح قواعد اللعبة وإتاحة الفرصة لأكبر ‏عدد من الزوار لتجربتها، تمهيداً لتوسيع دائرة المهتمين بها وتنظيم منافسات جديدة.

وقال المشارك بشر العبار، الذي خاض تجربة “أبالون” للمرة الأولى في المهرجان: إنه ‏وجدها قريبة من الشطرنج في اعتمادها على التفكير المسبق وقراءة تحركات المنافس، ‏رغم اختلاف أسلوب اللعب، موضحاً أنها تتطلب الدقة في تحريك الكرات واتخاذ القرار ‏المناسب، ما شجعه على مواصلة التدرب عليها.‏

وتتواصل فعاليات مهرجان صيف سوريا في قلعة دمشق حتى الـ21 من آب، وتتضمن ‏أنشطة ثقافية وفنية وتعليمية وترفيهية موجهة إلى الأطفال واليافعين والعائلات.