اتحاد الكتاب العرب يستعد لإطلاق أولى ورشاته التدريبية ضمن برنامج “تدوين”

دمشق-سانا

تستعد مديرية التدريب ورعاية الشباب في اتحاد الكتّاب العرب لإطلاق أولى ورشاتها التدريبية ضمن برنامج “تدوين”، وذلك في ال 5 من نيسان 2026، عبر دورة متخصصة بعنوان “الحضور الإعلامي للمثقف العربي – أسرار التأثير أمام الكاميرا والجمهور”، يقدمها الإعلامي والمدرب الدولي حسام نجم في مقر الاتحاد بمنطقة المزة في دمشق.

وتقام الورشة على مدار خمسة أيام، من 5 وحتى 9 نيسان، ضمن منحة تدريبية ممولة تهدف إلى تطوير مهارات الظهور الإعلامي لدى المشاركين حيث يستمر التسجيل من 16 آذار وحتى 4 نيسان، من خلال مراجعة مديرية تدريب وتنمية المواهب في الاتحاد، أو عبر التواصل على رقم الواتسآب 0935618952.

وتركز الورشة على مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بالحضور الإعلامي، وفي مقدمتها التعريف بأنواع الظهور الإعلامي وأهميته في بناء حضور قوي وتأثير فعّال، إلى جانب استعراض مفهوم الكاريزما الإعلامية وصفات المتحدث الناجح، وآليات تعزيز الحضور الشخصي بما يرفع ثقة المتدرب بنفسه أمام الجمهور.

كما تتناول الورشة مهارات الصوت والإلقاء، عبر تدريب المشاركين على استخدام نبرة الصوت والإيقاع والوقفات المؤثرة بطريقة احترافية تترك انطباعاً إيجابياً، إضافة إلى تسليط الضوء على لغة الجسد الإيجابية وأهمية المظهر الخارجي في تشكيل صورة المتحدث لدى المتلقي.

وتولي الورشة اهتماماً خاصاً بمهارات التفاعل مع الكاميرا والجمهور، من خلال تطوير أدوات التواصل البصري وضبط الأداء أمام العدسة والمسرح، إلى جانب تقديم نصائح احترافية للظهور الإعلامي الذكي وتجنب الأخطاء الشائعة.

وتتميّز الورشة بطابعها التفاعلي، إذ تتضمن تمارين تطبيقية، وجلسات عصف ذهني جماعي، إضافة إلى محاكاة مواقف إعلامية واقعية، بما يتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم عملياً.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية التي يطلقها اتحاد الكتّاب العرب عبر برنامج “تدوين”، بهدف تنمية مهارات الشباب والمثقفين في مجالات الإعلام والتواصل، وتعزيز حضورهم المهني في المشهد الإعلامي.