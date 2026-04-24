المفكرة الثقافية 9 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 24 من نيسان 2026

دمشق:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين روح وربانزل، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض مسرحية فلة والأقزام السبعة للأطفال، لفرقة عمو سعيد، على مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان: “صناعة الطفل القارئ 6 خطوات تربوية ونفسية”، تقدمها الأستاذة مودة العقاد، في المكتبة الوطنية السورية، ضمن فعاليات معرض كتاب الطفل، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – عرض أفلام: “برشامة، إيجي بيست، محارب الصحراء، الماعز، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة حوارية حول رواية “سيمفونية الموت” للكاتب جاسم سليمان العمران، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – جلسة حوارية بعنوان: “التنمية والعنف في سوريا”، مع الدكتور أيهم أسد، في مقر مؤسسة آفاق بجرمانا، الساعة الـ 6.30 مساء.

طرطوس:

عرض الفيلم الروائي اللبناني “بيروت الغربية”، في الملتقى الثقافي العائلي بمشتى الحلو، الساعة الـ 5.30 مساءً.

حلب:

1 – كرنفال شموع الأمل للطفل والأسرة، ويتضمن: حرفاً يدوية وفقرات تراثية بمشاركة كورال حلب الوطني، في منارة حلب القديمة بالسبع بحرات، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – عرض أفلام: “القاتل المختل، يقتل في الليل، مستر اكس، إيجي بيست، محارب الصحراء”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

