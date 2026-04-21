دور النشر المتخصصة بأدب الطفل تبرز حضورها في معرض “جيل يقرأ.. وطن ينهض”

دمشق-سانا

شاركت مجموعة واسعة من دور النشر السورية المتخصصة بأدب الطفل، في معرض كتاب الطفل الذي أطلقته وزارة الثقافة اليوم تحت شعار “جيل يقرأ.. وطن ينهض” في المكتبة الوطنية السورية.

وتقدّم ثلاثون دار نشر مشارِكة، باقة متنوعة من الكتب، تلبّي احتياجات الأطفال من عمر سنة واحدة وصولاً إلى اليافعين بعمر 15 عاماً حيث تتوزع الإصدارات بين الكتب العلمية والدينية والترفيهية والقصص، إضافة إلى الألعاب التعليمية التي تسهم في تنمية القدرات الذهنية لدى الأطفال.

وأوضح عبد الرحمن عقيل، مدير دار إتقان للنشر، أن هذه المشاركة هي الثانية للدار بعد مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب، مشيراً إلى أن جناح الدار يقدّم كتباً هادفة للأطفال، ومناهج تربوية، ووسائل تعليمية، وكتباً إسلامية، وأكد استمرار الاهتمام بالطفل وبالكتب التعليمية، لافتاً إلى أن الإقبال في اليوم الأول كان جيداً، معرباً عن أمله بزيادة عدد الزوار خلال العطلة المدرسية، ومشيداً بحسن التنظيم وجودة الأجنحة.

من جهته، أوضح ولهان البابا، صاحب دار البابا للنشر، أن مشاركتهم الأولى في معرض كتاب الطفل تهدف إلى عرض منتجات الدار المتخصصة بكتب الطفولة المبكرة الموجهة للأطفال من عمر سنة إلى سبع سنوات، متوقعاً أن يحقق المعرض نجاحاً مهماً في نشر الوعي والثقافة لدى الأطفال وبناء جيل يدرك قيمة الكتاب.

أما ريناد دلول (10 سنوات)، فعبرت عن سعادتها بزيارة المعرض، مشيرة إلى شغفها بالكتب الطبية لأنها تطمح لأن تصبح طبيبة في المستقبل، كما أبدت اهتمامها بكتب التكنولوجيا والطبيعة والفضاء.

يُذكر أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز حضور الكتاب كأداة أساسية في بناء الوعي وتنمية المهارات المعرفية، ويستمر حتى السادس والعشرين من نيسان الجاري، مستقبلاً زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.