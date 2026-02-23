إصدارات سورية حديثة

دمشق-سانا

تواصل دور النشر السورية والعربية رفد المكتبة بإصدارات جديدة تتنوع بين الرواية والبحث الاجتماعي والفكري والدليل العلمي، حاملةً رؤى معاصرة لقضايا المجتمع والتحولات التكنولوجية والاقتصادية، إلى جانب أعمال أدبية تستشرف المستقبل أو تغوص في هموم الإنسان اليومية.

وفيما يلي عرض لعدد من هذه الإصدارات الحديثة الصادرة عام 2026:

•رواية: دمشق 2075

تأليف: لامعة القربي

دار النشر: موزاييك للطباعة والنشر والتوزيع إسطنبول 2026

نبذة عن الكتاب: تدور الرواية في إطار مستقبلي يتخيل دمشق في عام 2075، حيث تنطلق من خيال علمي يمزج بين التراث السوري والتحولات المستقبلية للمدينة العريقة، لتستكشف الكاتبة قضايا اجتماعية وسياسية من خلال رؤية خيالية مع التركيز على هوية دمشق ومستقبلها في سياق عالم متغير.

•كتاب: فخ العصر /الصديق القاتل /

المؤلف: سارة محمد شريف الصواف

دار النشر: العصماء والنشر والتوزيع دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يناقش الكتاب مخاطر التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الهواتف الذكية والذباب الإلكتروني كصديق قاتل يدمر الإنسانية من خلال الإدمان والأوهام، ويتناول كيفية تأثير الهواتف على النفس والمجتمع.

•كتاب: من روائع القصص الاجتماعية

المؤلف: حسين أحمد العلي

دار النشر: نقش للطباعة والنشر والتوزيع إدلب 2026

نبذة عن الكتاب: يتضمن الكتاب مجموعة قصصية تركز على قضايا اجتماعية معاصرة من خلال سرد قصصي يعكس هموم الفرد والمجتمع، حيث تتميز القصص بلغة سلسة وبسيطة، مع التركيز على الصراعات اليومية والعلاقات الإنسانية في سياق عربي.

•كتاب: أحزان موسمية

المؤلف: سامر النجار

دار النشر: مؤسسة بنيان للنشر والتوزيع ألمانيا 2026

نبذة عن الكتاب: عمل أدبي يتناول مواضيع الفقر والحرية الشخصية من خلال سرد شعري يرتبط بالفصول والطبيعة يركز على قصة فتى يدعى سامر يعيش في ظروف قاسية مع عائلته، ويجد في أوراق الخريف رمزاً للانعتاق والتجدد رغم الذبول.

•كتاب: دليل صحة الطالب

المؤلف: زياد الخطيب

دار النشر: القدس للعلوم دمشق 2026

نبذة عن الكتاب: يشكل دليلاً عملياً موجهاً لطلاب الطب والعلوم الصحية يجمع أساسيات تعزيز الصحة الشخصية والوقاية من الأمراض الشائعة لدى الطلاب، إضافة إلى تمارين رياضية قصيرة وفعالة دون معدات.