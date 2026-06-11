المكتبات المدرسية في سوريا.. تطور تشريعي ودور متجدد في دعم التعلّم

دمشق-سانا

قدّم رئيس شعبة المكتبات المدرسية في تربية دمشق، أمير حمد، محاضرة اليوم الأربعاء ضمن سلسلة “الشام حاضنة اللغة العربية” في المركز الثقافي بالعدوي، تناول فيها واقع المكتبات المدرسية في سوريا ومسار تطورها التشريعي منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح حمد أن البدايات ركّزت على تزويد المدارس بالكتب وتنظيم عمل أمناء المكتبات، وصولاً إلى صدور أول نظام متكامل عام 1972، الذي حدّد دور المكتبة في دعم المناهج وتعزيز ثقافة القراءة، قبل أن يتطور مفهومها عام 1985 باتجاه مراكز مصادر التعلّم من خلال إدخال الوسائل السمعية والبصرية.

واستعرض أبرز خدمات المكتبات المدرسية، وفي مقدمتها الإعارة الداخلية والخارجية، إلى جانب الخدمة المرجعية التي تسهم في توجيه الطلاب إلى مصادر المعرفة، فضلاً عن خدمات الإحاطة الجارية والبث الانتقائي لمواكبة عصر تدفق المعلومات.

كما تناول مفهوم التربية المكتبية بوصفها أداة لتدريب الطلاب على استخدام المكتبة ومهارات الفهرسة واسترجاع المعلومات، مقترحاً تخصيص حصة أسبوعية لتنفيذ أنشطة تربوية وثقافية، ومشيراً إلى دور المكتبة في تنظيم المعارض والندوات والمسابقات والعروض الثقافية، إضافة إلى إصدار مجلات الحائط وتخصيص أوقات للقراءة الحرة.

وفي ختام المحاضرة، أشار حمد إلى تخصيص يوم سنوي للمكتبة المدرسية يصادف يوم الإثنين من الأسبوع الثالث من تشرين الأول، إلى جانب أسبوع كامل في بداية كانون الأول، بهدف تعزيز ثقافة القراءة وتشجيع الطلبة على الاستفادة من خدمات المكتبة.