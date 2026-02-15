فقه النصر عند خالد بن الوليد… قراءة فكرية في معرض دمشق الدولي للكتاب

ريف دمشق-سانا

قدّم الدكتور حسن الحسيني من البحرين، خلال فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم الأحد، محاضرة بعنوان “فقه النصر عند خالد بن الوليد”، تناول فيها التجربة الإنسانية والإيمانية المتكاملة لهذا الصحابي الجليل، بما يتجاوز ساحات القتال إلى معاني التحول والثبات.

كنز من الدروس لسوريا اليوم

أكد الحسيني أن شخصية خالد بن الوليد تمثل كنزاً من الدروس والعبر التي تحتاجها سوريا في مرحلة ما بعد النصر، قائلاً: “كل سوري ينبغي أن يستحضر شخصية خالد بن الوليد، وأن يقرأ هذه الشخصية في سياقها التاريخي والحضاري”، ولفت إلى أن خالد بن الوليد لا ينبغي أن يُختزل في بعده العسكري، رغم ما عُرف عنه من انتصارات، بل يحمل أبعاداً فكرية وثقافية وإيمانية شهد لها كبار الصحابة، داعياً إلى إبراز هذه الشخصية في الوعي الثقافي العام، عبر معارض ومتاحف ومؤلفات تحمل اسمه.

تجربة إنسانية وإيمانية متكاملة

وشدد الحسيني على أن سيرة خالد بن الوليد تمثل تجربة إنسانية وإيمانية متكاملة، تتجاوز ميادين القتال إلى معاني الثبات والتحول، مؤكداً ضرورة قراءة هذه الشخصية قراءة متأنية في سياقها التاريخي والحضاري.

أهمية المحاضرة في سياق المعرض

من جانبه، أوضح الشاعر أنس الدغيم في تصريح لـ سانا، أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الأدبية والفكرية التي يحتضنها المعرض، والتي تجسد سيرة هذا الصحابي الجليل، متناولة أبرز انتصاراته العسكرية والمعنوية.

وأشار الدغيم إلى أهمية الأفكار التي طرحها الحسيني، والتي تحمل مضامين عميقة ينبغي العمل عليها في سوريا لترسيخ النصر الذي حققه الشعب السوري، والاقتداء بالمبادئ التي قام عليها خالد بن الوليد في بناء الدولة، مؤكداً أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتقديم نماذج ملهمة للأجيال.