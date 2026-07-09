أسطورة العشق يا حلب.. أمسية أدبية تستعيد وجدان المدينة

حلب-سانا

احتضنت قاعة المركز الثقافي في العزيزية بمدينة حلب أمسية “أسطورة العشق يا حلب”، التي جمعت بين الشعر والفن والتفاعل الجماهيري، ضمن فعالية ثقافية نظمتها مديرية الثقافة في حلب أمس الأربعاء بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب، في إطار تعاون مشترك يعد الأول من نوعه بين الجهتين.

الأمسية التي شارك فيها نخبة من الشعراء والأدباء، جاءت لتعيد وصل الإبداع بجمهوره، وتمنح النصوص الشعرية مساحة للتعبير عن علاقة أهالي حلب بمدينتهم، وما تختزنه حلب من إرث ثقافي ومكانة وجدانية في الذاكرة الوطنية.

تعاون ينعش المشهد الأدبي والفني الحلبي

معاون مدير الثقافة في حلب علي حاج حمود أوضح لمراسل سانا أن الفعالية تمثل تجربة أولى في التعاون والتكامل بين مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب، مبيناً أن الهدف منها توحيد الجهود لإغناء المشهدين الأدبي والفني في المحافظة.

وأكد حاج حمود أن الأمسية حققت غايتها، من خلال الحضور اللافت والتفاعل الجماهيري مع القصائد والنصوص المقدمة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تنشيط الحركة الثقافية، وفتح المجال أمام مزيد من اللقاءات المشتركة بين المؤسسات المعنية بالشأن الإبداعي.

عن كثب.. قصيدة تعود إلى حلب

من البعد التنظيمي إلى الوجدان الشخصي، حملت مشاركة الشاعر خليفة حوت ملمحاً إنسانياً خاصاً، إذ قدّم قصيدته “عن كثب” التي كتبها خلال سنوات البعد عن حلب، لتتحول عودته إلى إلقائها في قلب المدينة إلى لحظة شعرية تستحضر النزوح والاشتياق والذاكرة.



وبيّن حوت في تصريح لـ سانا، أن نصه يشكل بانوراما لتجربة السوريين في النزوح، وما رافقها من ألم وحنين إلى المدن والبيوت الأولى، لافتاً إلى أن إلقاء القصيدة في حلب منحها بعداً وجدانياً مختلفاً، لأنها عادت إلى المكان الذي كُتبت من أجله واستلهمت روحه.

الجمهور شريك في الأمسية

الجمهور لم يكن متلقياً صامتاً في الأمسية، بل كان جزءاً من أجوائها، حيث بدا التفاعل واضحاً مع القصائد التي لامست ذاكرة المدينة وتجربة أبنائها.

وفي هذا السياق، أشار خالد آغا، أحد الحضور، إلى أن الأمسية تمثل انطلاقة حقيقية لمسيرة العمل الثقافي المتجدد في حلب، واعتبر أن الحضور الجماهيري والحماس الذي رافق الفعالية يعكسان مؤشرات على تعافي المشهد الثقافي والفكري في المدينة، معرباً عن تطلعه إلى توسيع هذه المبادرات مستقبلاً، لتتجاوز حدودها المحلية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج وزارة الثقافة السورية الهادفة إلى تفعيل دور المراكز الثقافية في المحافظات، وتوفير منصات تفاعلية تجمع المبدعين بالجمهور، بما يسهم في صون الهوية الفكرية لمدينة حلب وإحياء إرثها الأدبي العريق.