دور نشر من المغرب العربي تعزّز الحضور الثقافي في معرض دمشق الدولي للكتاب

تشارك عدة دور نشر من دول المغرب العربي في معرض دمشق الدولي للكتاب، في حضور يعكس عمق الروابط الثقافية العربية وحرص هذه الدور على مواصلة رسالتها المعرفية رغم التحديات التقنية والاقتصادية.

ويرى عدد من الناشرين والمسؤولين في الأجنحة المغاربية أن مشاركتهم تأتي انسجاماً مع الهدف الأساسي لعودة المعرض، والمتمثل في تأكيد مكانة الكتاب الورقي لدى القارئ العربي رغم اتساع المنافسة الرقمية.

عودة تونسية إلى دمشق بعد سنوات من الغياب

مدير دار المالكية التونسية علي العياشي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن المشاركة تمثل عودة مهمة لدور النشر التونسية بعد انقطاع طويل، وتحمل دلالات ثقافية تعكس متانة العلاقات العربية.

وبيّن أن الدار متخصصة في تحقيق ونشر كتب التراث، وخصوصاً في الفقه المالكي وعلوم القرآن والعقيدة، مع إدخال موضوعات جديدة مثل علم المنطق استجابة، لتطور اهتمامات القرّاء.

كما أشار إلى وجود عودة ملحوظة للاهتمام باللغة العربية وعلوم البلاغة والنحو والصرف خلال العامين الماضيين.

ولفت العياشي إلى أن الكتاب الورقي يواجه تحديات حقيقية في ظل التطور السريع لوسائل الاتصال الحديثة، التي أسهمت من جهة في تسريع انتشار الإصدارات، لكنها أثرت من جهة أخرى على عادات القراءة، وخصوصاً لدى الشباب، نتيجة الاستخدام المفرط وغير المنظم للتكنولوجيا.

حسومات واسعة دعماً للقارئ

من جهته، أوضح مدير دار المازري التونسية رمزي الغربي أن انتشار النسخ الإلكترونية أثّر بشكل مباشر في مبيعات الكتاب الورقي، ما دفع العديد من دور النشر إلى تنويع الإصدارات وزيادة عددها، مع التركيز على كتب الأطفال التي لا تزال تحافظ على حضور قوي في السوق.

وأشار الغربي إلى الإقبال الجيد على الأجنحة المشاركة في المعرض، مؤكداً أن الدار قدمت حسومات وصلت إلى 40 بالمئة.

الكتاب حاضر رغم التحديات

أما مدير الدار المغربية للنشر والتوزيع أسامة أبو عجور، فوصف المشاركة في الدورة الأولى للمعرض بعد التحرير بأنها تجربة ناجحة، مشيراً إلى اهتمام واضح لدى الزوار بتصفح مختلف العناوين دون تركيز على مجال محدد.

وأكد أن الإقبال الأكبر كان من فئة الشباب وطلبة الجامعات، يليهم المدرسون ثم الأسر، مع ارتفاع ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبيّن أبو عجور أن هذه المشاركة أسهمت في تكوين صورة أوضح عن اهتمامات القرّاء، ما يساعد على التخطيط الأفضل للدورات المقبلة، لافتاً إلى أن اهتمام الدار يتركز على العلوم الشرعية وكتب الرقائق “مؤلفات إسلامية تهدف إلى تليين القلوب”، وعلوم القرآن إلى جانب تخصصات أخرى.

ويواصل معرض دمشق الدولي للكتاب فعالياته الثقافية عبر برنامج غني بالمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية وتوقيع الإصدارات الجديدة، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من الزوار والمهتمين.