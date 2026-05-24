محاضرة في ثقافي العدوي تضيء على “انهيار المناعة الصامت” وأثره على صحة الإنسان

دمشق-سانا

نبّهت محاضرة طبية توعوية استضافها المركز الثقافي العربي في العدوي بدمشق، بعنوان “انهيار المناعة الصامت”، إلى خطورة الإرهاق الصحي الخفي الذي يتراكم في الجسد قبل ظهور المرض، وأثر العادات اليومية والضغوط النفسية وسوء التغذية في إضعاف الجهاز المناعي، وأهمية الوعي الوقائي في حماية صحة الإنسان.

المحاضرة التي قدمتها الصيدلانية واختصاصية التغذية ميرنا طيفور، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الصحي والتوعوي، تناولت مفهوم “انهيار المناعة الصامت”، الذي يُستخدم لوصف التراجع التدريجي في كفاءة الجهاز المناعي دون ظهور مرض واضح في البداية، ما يجعل الإنسان يبدو سليماً ظاهرياً، بينما يكون جسده أقل قدرة على مقاومة الالتهابات والإجهاد والأمراض.

مؤشرات مبكرة لإنهاك المناعة

وتراجع المناعة، وفقاً لطيفور، يرتبط غالباً بتراكم عوامل يومية تمتد لفترات طويلة، مثل قلة النوم، والتوتر المزمن، وسوء التغذية، والخمول، والإفراط في تناول السكريات والأطعمة المصنعة، إضافة إلى التدخين والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية.

ومن أبرز المؤشرات التي قد تنبّه إلى ضعف المناعة، وفقاً للمحاضرة، التعب المستمر رغم النوم، وتكرار الالتهابات ونزلات البرد، واضطرابات الجهاز الهضمي، وتساقط الشعر، وبطء التئام الجروح، واضطرابات المزاج، والشعور بالإرهاق بعد مجهود بسيط.

كما أشارت طيفور إلى أن نقص بعض العناصر الأساسية، مثل فيتامين D والحديد والزنك وفيتامين B12، إضافة إلى اضطراب صحة الأمعاء، قد يسهم في إنهاك الجهاز المناعي مع مرور الوقت.

النفس والجسد.. علاقة مباشرة في قوة المناعة

وبيّنت طيفور العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية وكفاءة الجهاز المناعي، موضحة أن التوتر والقلق والاكتئاب قد تسهم في ارتفاع هرمون الكورتيزول، ما ينعكس سلباً على قدرة الجسم على المقاومة، ويزيد قابلية الالتهابات.

وأكدت أن العلاقة بين النفس والجسد “ثنائية الاتجاه”، إذ إن ضعف المناعة والالتهابات المزمنة قد ينعكسان بدورهما على المزاج والطاقة والتركيز، ما يجعل العناية بالصحة النفسية جزءاً أساسياً من الوقاية الصحية الشاملة.

وتوقفت المحاضرة عند عدد من السلوكيات اليومية التي تُضعف المناعة بصمت، ومنها السهر المزمن، والحميات القاسية، والإفراط في تناول المكملات الغذائية والمضادات الحيوية، والاعتماد على الطعام غير الصحي، والاستمرار في الإجهاد مع قلة الراحة والحركة.

وأكدت طيفور أن إعادة بناء المناعة تحتاج إلى نمط حياة متوازن، يشمل النوم المنتظم، والغذاء الصحي، والنشاط البدني المعتدل، وتنظيم التوتر، وتحسين صحة الأمعاء، والإقلاع عن التدخين.

وفي تصريح لـ سانا، أوضحت الصيدلانية ميرنا طيفور أن المحاضرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والتنبيه إلى أن كثيراً من حالات الإرهاق واضطرابات الجسد قد تكون مؤشرات مبكرة على ضعف المناعة، مؤكدة أن المناعة لا تنهار فجأة، بل تتأثر تدريجياً بالعادات اليومية والضغوط النفسية المتراكمة، وأن دعمها يكون من خلال تحسين النوم والتغذية والحركة والصحة النفسية، وتبسيط المفاهيم الطبية وربطها بسلوكيات الحياة اليومية، لأن الوقاية تبدأ من الوعي والصحة الحقيقية وتقوم على التوازن بين الجسد والنفس.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة في تعزيز دور المراكز الثقافية بوصفها فضاءات معرفية وتوعوية تلامس هموم المواطنين اليومية، وتسهم في نشر الثقافة الصحية وترسيخ الوعي الوقائي، بما يعزز حضور المعرفة الصحية في بناء الإنسان والمجتمع.

يشار إلى أن الصيدلانية ميرنا طيفور تنشط في مجالات التثقيف الصحي والتغذوي، ولديها خبرة في العمل الصيدلاني وخدمة المرضى وإعداد الورشات التوعوية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الصيدلة الخاصة، ودبلوم في التغذية العلاجية من الهيئة الوطنية للتطوير المستمر.