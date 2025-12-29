معرض لوحات قرآنية في ثقافي أبو رمانة… رسالة سلام من دمشق

دمشق-سانا

أقيم في المركز الثقافي بأبو رمانة بدمشق، اليوم، معرض أعمال يدوية بعنوان “لوحات قرآنية”، قدّم خلاله الفنان والمصمم سيف الدين حمود مجموعة من اللوحات المنفذة بتقنيات التطريز والخرز، والمستوحاة من آيات القرآن الكريم، وذلك ضمن مشروع فني متكامل استمر العمل عليه على مدى 13 عاماً، ويحمل رسالة أساسية تتمثل بالدعوة إلى السلام العالمي.

خلاصة تجربة فنية

ويقدم المعرض خلاصة تجربة فنية اشتغل فيها حمود على القرآن الكريم كاملاً عبر ثلاث نسخ متكررة، مستخدماً آليات دقيقة تبدأ بالعمل الرقمي على الحاسوب لتكبير الصفحات، اعتماداً على نسخة مدققة ومجازة من علماء الدين من حيث التشكيل والتنقيط، قبل الانتقال إلى الطباعة على قماش التول، ثم مرحلة تغرية القماش، فالتطريز بالخرز حبةً حبة، وصولاً إلى التنجيد النهائي.

مشروع طموح نحو إحداث متحف إسلامي

وأوضح حمود لمراسل سانا أن الأعمال تعتمد على ثلاث طبقات أساسية هي الساتان، وطبقة تثبيت الخرز، وطبقة التول أو الشيفون المشغول عليه، مشيراً إلى أن هذه اللوحات تشكّل جزءاً من مشروع أكبر يتمثل في متحف إسلامي يعمل على إنجازه منذ عام 2012، ويتألف من سبعة أبنية، يتصدّرها مجسم للكعبة المشرفة بالحجم الحقيقي.

وبيّن حمود أن تصميم المتحف يتضمن من الداخل جدراناً مكسوة بالقرآن الكريم منفذاً بالخرز، ومن الخارج الكسوة السوداء والذهبية، إضافة إلى مجسمات فنية أخرى، منها جمل بالحجم الطبيعي يحمل هودجاً على شكل الكعبة، ومجسم آخر لها بارتفاع يقارب مترين ونصف، إلى جانب عمل فني على هيئة قلم كبير مستوحى من سورة العلق، فضلاً عن مجسم للمسجد الأقصى المبارك بقطر يقارب 7 أمتار وارتفاع 3 أمتار.

وأشار حمود إلى أن المشروع يُقَدَّم رسمياً عبر وزارة الثقافة إلى الجهات المعنية، نظراً للطابع الديني والثقافي الخالص للعمل، موضحاً أن تنفيذ المتحف يحتاج إلى مساحة تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف متر مربع، مؤكداً أن جوهر المشروع يتمحور حول لفظ الجلالة «الله» بوصفه الركيزة الأساسية للأعمال ورسالتها الداعية إلى السلام والتعايش عالمياً.

يشار إلى أن المعرض مستمر حتى يوم الأربعاء القادم في صالة المعارض في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.