عبد الحكيم قطيفان في “الخروج إلى البئر”.. حضور درامي يعكس صراعات السلطة والإنسان

دمشق-سانا

يشهد موسم الدراما الرمضانية لعام 2026 مشاركة للفنان السوري عبد الحكيم قطيفان الذي يعد من أبرز الأسماء التي تركت حضوراً لافتاً في الدراما السورية على مدى عقود، حيث يطلّ قطيفان هذا الموسم من خلال مسلسل “الخروج إلى البئر” الذي يتناول قضايا سياسية وإنسانية مستمدة من الواقع، ما أثار اهتمام المتابعين والنقاد.

ويؤدي قطيفان في العمل شخصية درامية مركبة تسلط الضوء على جانب من التحديات والصراعات السياسية والاجتماعية التي مر بها المجتمع السوري خلال السنوات الماضية، ضمن معالجة درامية تجمع بين التشويق والغوص في الأبعاد النفسية للشخصيات.

حضور متجدد في موسم رمضان

جاءت مشاركة قطيفان في موسم رمضان الحالي امتداداً لمسيرته الطويلة في الدراما السورية، حيث عُرف بتقديم شخصيات مركبة تحمل أبعاداً إنسانية وسياسية واضحة، وتمكن خلال مسيرته الفنية من تقديم أدوار متعددة تنوعت بين التاريخي والاجتماعي والسياسي، ما جعله واحداً من الممثلين القادرين على تجسيد الشخصيات الصعبة والمعقدة.

وفي مسلسل “الخروج إلى البئر”، يجتمع قطيفان مع نخبة من نجوم الدراما السورية في عمل من تأليف سامر رضوان وإخراج محمد لطفي، وهو تعاون فني يراهن على تقديم دراما مختلفة تقترب من الواقع السياسي والاجتماعي بالمنطقة.

شخصية اللواء ناصيف بدران

يؤدي عبد الحكيم قطيفان في المسلسل شخصية اللواء ناصيف بدران، وهو مسؤول أمني يشرف على ملفات حساسة ويعد أحد الشخصيات المؤثرة في مسار الأحداث، وتبرز هذه الشخصية بوصفها أحد مفاتيح الصراع في العمل، إذ تتداخل قراراتها مع مصائر العديد من الشخصيات الأخرى.

وتعتمد شخصية ناصيف بدران على إدارة الصراعات من خلف الكواليس، ما يمنح الدور بعداً درامياً معقداً يتيح للممثل مساحة واسعة لتقديم أداء نفسي عميق.

أداء تمثيلي يعكس الخبرة الفنية

يقدم قطيفان الشخصية بأسلوب تمثيلي يعتمد على الاقتصاد في التعبير والتركيز على التفاصيل الدقيقة في الأداء، سواء من خلال لغة الجسد أو النظرات الصامتة التي تعكس صراعات الشخصية الداخلية.

ويعكس هذا الأداء خبرة فنية طويلة اكتسبها خلال سنوات عمله في المسرح والتلفزيون، حيث عرف عنه اهتمامه ببناء الشخصية من الداخل وإبراز أبعادها النفسية والإنسانية، وهو ما يظهر بوضوح في أدائه بهذا العمل.

تناولت عدة مواقع صحفية عربية شخصية الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان في مسلسل الخروج إلى البئر، مسلطةً الضوء على طبيعة الدور الذي يقدمه في العمل وما يحمله من أبعاد درامية وسياسية، وفيما يلي أبرز ما ورد في عدد من هذه المواقع.

مجلة لها..حضور قوي داخل الأحداث

أشارت مجلة لها الأسبوعية المتخصصة في أخبار المشاهير والموضة وأسلوب الحياة، في تقرير تناول العمل، إلى أن عبد الحكيم قطيفان يقدم شخصية أمنية ذات حضور قوي داخل الأحداث، حيث تعتمد الشخصية على مزيج من الصرامة والهدوء في إدارة الصراع الدرامي، ولفت التقرير إلى أن أداء قطيفان يقوم على التعبير الداخلي الدقيق ولغة الجسد المدروسة، ما يمنح الشخصية عمقاً نفسياً ينسجم مع طبيعة العمل الذي يتناول مرحلة حساسة من التاريخ السوري.

موقع ليالينا..قطيفان أضاف بعداً تشويقياً للأحداث

بدوره ركز موقع ليالينا المتخصص في أخبار النجوم والجمال والترفيه على الدور المحوري الذي تلعبه شخصية الضابط الأمني التي يؤديها قطيفان في مسار الأحداث، مبيناً أن الشخصية تتداخل مع العديد من الخطوط الدرامية داخل السجن وخارجه، واعتبر الموقع أن حضور قطيفان يضيف بعداً تشويقياً للأحداث، نظراً لما تتمتع به الشخصية من قدرة على إدارة الأزمات والتحكم بمسار الصراع بين الشخصيات المختلفة في العمل.

صحيفة الثورة..نموذجاً لشخصيات السلطة الأمنية

تناولت صحيفة الثورة المشاركة الدرامية لقطيفان في المسلسل، مشيرةً إلى أن الشخصية التي يقدمها تمثل نموذجاً لشخصيات السلطة الأمنية التي تتحكم في مفاصل الأحداث داخل العمل، واعتبرت أن الدور يتيح مساحة درامية واسعة للممثل لتقديم أداء يعتمد على التوتر النفسي والصراع الداخلي، ما يعكس خبرته الطويلة في تجسيد الشخصيات المركبة في الدراما السورية.

موقع إرم نيوز.. أحد المحركات الأساسية للأحداث

أشار تقرير نشره موقع إرم نيوز الإخباري، إلى أن شخصية قطيفان في المسلسل تشكل أحد المحركات الأساسية للأحداث، حيث تتقاطع قراراتها مع مصائر عدد من الشخصيات الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن الأداء الهادئ الذي يقدمه الفنان يمنح الشخصية حضوراً مؤثراً، ويعزز من البعد السياسي والإنساني الذي يقوم عليه العمل.

وتجمع معظم القراءات الصحفية، على أن مشاركة عبد الحكيم قطيفان في مسلسل “الخروج إلى البئر” تمثل إضافة مهمة إلى العمل، لما يملكه من تجربة فنية طويلة وقدرة على تجسيد الشخصيات المعقدة التي تعكس تحولات الواقع الاجتماعي والسياسي في المنطقة.

مسيرة فنية وحضور خارج سوريا

ينتمي عبد الحكيم قطيفان إلى جيل من الممثلين الذين أسهموا في تشكيل ملامح الدراما السورية الحديثة، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي لاقت حضوراً واسعاً لدى الجمهور العربي.

وخلال سنوات الثورة السورية، غادر قطيفان البلاد واستقر خارجها، حيث واصل نشاطه الفني والإعلامي، وظل حاضراً في عدد من المشاريع الدرامية والثقافية التي تناولت قضايا إنسانية وسياسية مرتبطة بالواقع السوري.

ورغم سنوات الغياب عن بلده، لا يزال قطيفان أحد الأسماء المعروفة في الدراما السورية، مستنداً إلى مسيرة فنية طويلة وتجربة تمثيلية غنية، جعلته يحتفظ بمكانته بين أبرز الفنانين السوريين الذين تركوا أثراً واضحاً في تاريخ الدراما التلفزيونية.