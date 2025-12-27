الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 27 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – اليوم الختامي ضمن مبادرة المشروع النهائية “مكحلة وطن”، لمشروع تحالف نساء سوريات مفاوضات، في بيت فارحي بشارع الأمين، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – حفل تأبين الشاعر والمترجم اسكندر حبش، في مقر أكاديمية دار الثقافة بشارع اليرموك في مخيم اليرموك، الساعة الـ 1 ظهراً.

3- معرض تشكيلي مستوحى من التراث السوري، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 1 ظهراً.

4 – حفل فني مستلهم من غنى التراث السوري العريق، في مسرح المكتبة الوطنية، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان: الشباب وقود الثورة واللبنات الأولى، للأستاذ عدنان البارد، في المركز الثقافي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – عرض مسرحية سعيد وعنيد للأطفال، لفرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – أمسية ميلادية لجوقة مار أفرام السرياني، بقيادة شادي سروة، في كنيسة بولس وبطرس للروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك بمشروع دمر، الساعة الـ 6 مساءً.

8 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – دورة أساسيات صناعة شموع الزينة، للمدرب أويس بويضاني، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – ورشة تدريبية بعنوان: ثقافة النقد البناء، يقدمها المدرب براء جغنون، في المركز الثقافي بالقطيفة، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – معرض الحرف التراثية والأعمال اليدوية، بعنوان: نصرنا أعياد، في ساحة معلولا قاعة القديس جاورجيوس، الساعة الـ 3 عصراً.

حماة:

1 – حفل للأطفال تقدمه فرقة ديزني، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض الفيلم الروائي: واجب، للمخرجة آن ماري جاسر، في بيت سوري للفنون بمصياف، الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

1 – أمسية غنائية لكورال غاردينيا بعنوان: للسلام نغني، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – ورشة صناعة المحتوى الهادف، للمدرب مجد مغربية، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان تحديات الوحدة الوطنية، للمحاضر الدكتور ياسر ملاحفجي، يدير الحوار الأستاذ محمد ياسر سماق، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – عرض مسرحية قدود كوميدية، على مسرح الجمعية الأرمنية، الساعة الـ 8 مساءً.

3 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليال في فريدي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.