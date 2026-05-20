مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي تقدم /طريق العودة/… مسلسلٌ يستعيد ذاكرة المخيمات السورية

دمشق-سانا

تواصل المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي تصوير مسلسل /طريق العودة/، الذي يعد أول إنتاجاتها بعد التحرير، وهو عمل درامي مؤلف من سبع حلقات يتناول تجارب السوريين في المخيمات خلال سنوات الثورة، من خلال قصص مستوحاة من الواقع الإنساني والمعيشي داخل تلك المخيمات.

ويجري تصوير العمل حالياً في مخيم افتراضي يحمل اسم /الأمل/، جرى تصميمه ليحاكي بيئة المخيمات بكل تفاصيلها، بهدف تقديم صورة درامية تعكس الظروف التي عاشها النازحون خلال تلك المرحلة، وما رافقها من تحديات إنسانية واجتماعية.

جهد إنتاجي كبير … وتأثر الممثلين

لم يكن التصوير داخل المخيمات أمراً سهلاً على فريق العمل، إذ فرضت أجواء المكان نفسها على الممثلين، الذين استعاد كثير منهم ذكريات شخصية مرتبطة بالنزوح والمعاناة.

وفي تصريحات صحفية، أوضح مدير المشروع يوسف إدريس أن موقع التصوير بُني بدقة من الصفر ليحاكي الواقع بكل تفاصيله، بعد جهد إنتاجي كبير هدف إلى نقل صورة حقيقية عن حياة المخيمات وظروفها القاسية.

وأشار إدريس إلى أن الحالة النفسية التي فرضها المكان انعكست بشكل مباشر على أداء الممثلين، الذين شعروا بالاختناق والتأثر أثناء تجسيد المشاهد، نظراً لقربها من ذاكرة السوريين وتجاربهم الواقعية.

أسرة المسلسل

العمل من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج فادي وفائي، فيما يتولى رئيس لجنة صناعة الدراما مروان الحسين الإشراف العام.

ويشارك في البطولة كل من: نوار بلبل، ريم علي، فراس إبراهيم، صهيب درويش، روزينا لاذقاني، محمد حداقي، جوان خضر، غزوان الصفدي، ريم كوسا، زامل الزامل، أحمد مراتني، ياسر بحر، بلال قطان، إلى جانب عدد من الفنانين.

المسلسل تجسيد حقيقي لمعاناة المخيمات

في تصريحات لمراسلة سانا، أكد الممثل صهيب درويش أن مشاركته في /طريق العودة/ لم تكن مجرد تجربة تمثيلية، بل عودة إلى ذاكرة عاشها شخصياً بعد تهجيره من الغوطة الشرقية وإقامته في مخيمات إدلب خلال سنوات النزوح.

وقال درويش: “كانت هناك لحظات شعرت فيها أنني لا أمثل، لأن ما عشناه خلال الثورة لا يزال حاضراً في الذاكرة”.

وأضاف: إن العمل لا يقوم على استحضار الألم فقط، بل يضيء أيضاً على قدرة الإنسان على صناعة الأمل حتى في أقسى الظروف، موضحاً أن الناس داخل المخيمات كانوا يحاولون خلق لحظات بسيطة وخفيفة تساعدهم على الاستمرار ومواجهة القسوة اليومية.

وحول رسالة العمل، أشار درويش إلى أن /طريق العودة/ يسعى إلى نقل حكايات السوريين بصدق وإنسانية إلى الجمهور السوري والعربي، معتبراً أن العمل يحمل جزءاً من ذاكرة الناس الذين عاشوا تلك المرحلة بكل ما فيها من وجع وصبر وتمسك بالحياة.

تسليط الضوء على ظروف النزوح يُعد محاولةً لترميم الذاكرة

من جانبه، رأى الممثل أحمد مراتني أن تناول ظروف النزوح في الدراما لا يمثل توثيقاً للمأساة فحسب، بل محاولة لترميم الذاكرة الجماعية والتمسك بالأمل، مؤكداً أن العمل يلامس واحدة من أكثر القضايا حضوراً في وجدان السوريين.

وأوضح مراتني أنه يجسد شخصية الشاب الثائر /إياد/، الذي تعكس شخصيته العلاقة المتينة بين الثائر وأهله، إلى جانب توليه مهمة التدقيق اللغوي للهجة المستخدمة في العمل، لما تحمله اللهجة من أهمية في نقل البيئة والمشاعر بصدق وأمانة.

وأضاف: إن أيام التصوير كانت قاسية على الجميع، لأن كل زاوية داخل المخيم كانت تستحضر حكايات حقيقية عاشها السوريون، مؤكداً أن الدراما في هذا العمل تستند إلى ذاكرة واقعية لا تزال حاضرة.

شخصيات معطاءة في المخيم خلال المسلسل

بدورها، تحدثت الممثلة ريم كوسا عن شخصيتها /هبة/، وهي طالبة تمريض بسيطة وعفوية اضطرت للنزوح إلى المخيم خلال الثورة، حيث تعمل على مساعدة الأهالي طبياً في ظل غياب الأطباء، إلى جانب صديقتها الصحفية /ندى/ التي تؤدي دورها الممثلة روزينا لاذقاني.

وأشارت كوسا إلى أن الشخصيتين تحاولان التمسك بالأمل وتقديم المساعدة للناس رغم الظروف القاسية، في صورة تعكس روح التضامن التي كانت حاضرة داخل المخيمات.

يُشار إلى أن مسلسل /طريق العودة/ يأتي ضمن مجموعة مشاريع سباعية أطلقتها المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بعد إعادة ترتيب هيكلها التنظيمي، واختير هذا العمل لارتباطه الوثيق بواقع السوريين وتجربتهم في النزوح.