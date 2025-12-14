الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 14 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “المسارات السياحية للمباني الأثرية في مدينة دمشق”، يلقيها البروفيسور عبد الرزاق معاذ، في كلية السياحة القاعة الثانية، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – افتتاح معرض “تيه الخط” للخطاط والفنان التشكيلي صالح الهجر، في صالة الشعب للفنون الجميلة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3- معرض مجسمات إميجرومي بعنوان “حكاية نصر النصر يبدأ بخيط”، بإشراف الأستاذة نور السلاخ، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان التخطيط المالي الشخصي، تقدمها الأستاذة سمية مكي،في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – افتتاح معرض اللوحات الصغيرة، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – محاضرة بعنوان “الفكر القومي العربي والهيمنة الفارسية”، يقدمها الباحث علام عبد الهادي، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4,30 عصراً.

7 – محاضرة بعنوان “بين الفن الأدبي والفن البصري تحوّلات السرد من الكلمة إلى الصورة”، تلقيها الأستاذة باسمة درمش، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – جلسة نقاش حول العدالة الانتقالية المفهوم، التطبيق، التحديات في السياق السوري، بمشاركة الأساتذة جمانة سيف ومازن درويش، في قاعة إشبيلية بفندق البوابات السبع، الساعة الـ 5 مساءً.

9 – جلسة حوارية بعنوان: “الإعلام الحكومي في سوريا الجديدة – الواقع والتحديات”، للصحفي خالد الخلف، المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة، مدير الجلسة الصحفي حسام النجم، في قاعة أمية بفندق البوابات السبع، الساعة الـ 5 مساءً.

10- جلسة حوارية بعنوان “اتحاد الصحفيين.. الواقع والتحديات”، للصحفي خالد أبو راس عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين، مديرة الجلسة الصحفية حميدة شيخ حسن، في قاعة أمية بفندق البوابات السبع، الساعة الـ 7 مساءً.

11 – عرض فيلم “طوفان في بلاد البعث”، للمخرج عمر أميرالاي، يتبع العرض نقاش مفتوح عن الفيلم، في غاليري زوايا بالقصاع، برج الروس، الساعة الـ 6 مساءً.

12 – عرض أفلام “الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

حمص:

عرض فيلم “الأرجنتين 1985، في مقر جمعية عاصمة السلام في شارع الدبلان بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

حماة:

معرض تشكيلي من أعمال فناني حماة، في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بمقهى طاحونة الغزال، الساعة الـ 5 مساءً.

طرطوس:

1 – نشاط للأطفال في روضة الأميرة جوري الخاصة، يتضمن قراءات قصصية، وورشة رسم بعنوان أهلاً بالشتاء، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – افتتاح برنامج فعاليات اتحاد الطلبة جامعة طرطوس، بمناسبة عيد التحرير، ويشمل معرضاً فنياً، ومحاضرة حول الإعلام والتحول الرقمي، وحفلاً موسيقياً وعرضاً مسرحياً، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 1 ظهراً.

حلب:

1- انطلاق ملتقى القصة القصيرة بعنوان حكاية حب، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض أفلام “الحارس، الصدمة، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

دير الزور:

لقاء حواري تفاعلي مع معتقلين سابقين، وتكريم أم الثوار في دير الزور نهلة ناصيف، ونماذج من قصائد السجن للشاعر عبد الناصر حداد، في مقر اتحاد الكتاب بدير الزور، الساعة الـ 6 مساءً.