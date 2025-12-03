بمناسبة ذكرى التحرير… احتفالية فنية في ثقافي درعا

درعا-سانا

أقامت مديريتا التربية والتعليم والثقافة في درعا اليوم احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، تضمنت معرضاً تشكيلياً، وأناشيد وعروضاً مسرحية جسدت مراحل الثورة السورية ورموزها وقيمها، وذلك في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة درعا.

مسرح وأناشيد تعكس معاني الثورة السورية

قدّم أطفال روضة ياسمين الشام فقرة مسرحية بعنوان “سوريا بعيون أطفالنا”، فيما أحيت فرقة الأنوار المحمدية بقيادة ضياء الشريف فقرة أناشيد بعنوان “نصر من الله”.

وعرضت دائرة المسرح المدرسي مسرحية هادفة، تدريب وإخراج عبد المنعم السعود، تناولت مأساة سجن صيدنايا والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون على مدى سنوات، في عرض يجمع بين التوعية الفنية والتوثيق التاريخي للمعاناة.

درعا تحتفل بانتصار الثورة وتخلد تضحيات الشهداء

في تصريح لـ سانا، أكد محافظ درعا أنور الزعبي أن أهالي المحافظة يعبرون عن فرحتهم بسقوط النظام البائد بعد 54 عاماً من الإجرام والإرهاب بحق الشعب السوري، مشيراً إلى أن درعا تستحق أن تكون أفراحها متميزة لأنها كانت بداية الثورة والحكاية السورية، مؤكداً أن الثورة انتصرت بدماء الشهداء وصبر أمهاتهم.

بدوره، أوضح مدير ثقافة درعا سليمان الزعبي أن الاحتفالية تعكس الفرح بالنصر، مشيراً إلى استمرار الفعاليات طوال هذا الشهر لإيصال رسالة للعالم مفادها انتصرت الثورة السورية وقهر الظلم والطغيان.

كما بين مدير التربية والتعليم محمد الكفري أن المشاركين جسدوا مسارات الثورة التي استمرت نحو 14 عاماً، وأن النشاطات ستتواصل عبر مهرجانات شعرية، وتكريم أفضل القصائد التي تناولت الثورة ورموزها وقيمها.

وأكد المشاركون أهمية ترسيخ قيم الحرية والعدالة، واستمرار العمل الثقافي والتربوي لتوثيق تاريخ الثورة السورية وحفظه في ذاكرة الأجيال الجديدة.

وتجسد الفعاليات الثقافية والفنية في درعا بمناسبة التحرير الدور الحيوي للثقافة في ترسيخ قيم الحرية والعدالة، ونقل تجربة الثورة للأجيال الجديدة، فضلاً عن إبراز دور الفن والمسرح والأدب، في توثيق الأحداث التاريخية وتخليد ذكرى النضال الوطني ضد الظلم والطغيان.