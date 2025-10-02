الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 2  من تشرين الأول 2025

الأجندة الثقافية 1 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 2  من تشرين الأول 2025

دمشق:

1 – افتتاح منتدى سلامة كيلة الثفافي في برزة حاميش طلعة جامع القزاز، الساعة الـ 5 مساء.

2 – عرض أفلام “فيها إيه يعني، المشي الطويل، رحلة كبيرة وجريئة وجميلة”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 10 مساء.

ريف دمشق:

عرض مسرحي بعنوان “الخروج” في بيت ألبرتو بجرمانا، الساعة الـ 5.30 مساء.

حمص:

ورشة بعنوان “كيف تصبح متخصصاً فعالاً في مجالك”، في قاعة سامي الدروبي بقصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب:

عرض أفلام” ليلة الحاصد، ريستارت، ماما وبابا، فيها إيه يعني، المنتقم السام، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساء.

حماة:

1 – المعرض الفني السنوي “رؤية” لجمعية بصمة، في صالة الرواق الثقافي بشارع الثورة في سلمية، الساعة الـ 6 مساء.

2 – حفل موسيقي بإشراف الفنان محمد موفق شحادة، في الصالون الثقافي بدار شحادة في مصياف، الساعة الـ 6 مساء.

اللاذقية:

افتتاح السوق الخيري السنوي في مقر جمعية أسرة الإخاء قرب المتحف الوطني، الساعة الـ 6 مساء.

“الغائبون في الذاكرة”… معرض صور عن معتقلي مخيم حماة للاجئين الفلسطينيين
رواية “سقوط الدكتاتور” في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب لجمال المسالمة… ذاكرة الثورة بين التهجير والانتصار
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة 4 تموز 2025
فعالية “البداية” بدمشق… عروض فنية تستعيد روح الثورة السورية وقصص المختفين قسراً
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 7 من آب 2025
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك