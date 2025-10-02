الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 2  من تشرين الأول 2025

دمشق:

1 – افتتاح منتدى سلامة كيلة الثفافي في برزة حاميش طلعة جامع القزاز، الساعة الـ 5 مساء.

2 – عرض أفلام “فيها إيه يعني، المشي الطويل، رحلة كبيرة وجريئة وجميلة”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً لغاية الساعة الـ 10 مساء.

ريف دمشق:

عرض مسرحي بعنوان “الخروج” في بيت ألبرتو بجرمانا، الساعة الـ 5.30 مساء.

حمص:

ورشة بعنوان “كيف تصبح متخصصاً فعالاً في مجالك”، في قاعة سامي الدروبي بقصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب:

عرض أفلام” ليلة الحاصد، ريستارت، ماما وبابا، فيها إيه يعني، المنتقم السام، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساء.

حماة:

1 – المعرض الفني السنوي “رؤية” لجمعية بصمة، في صالة الرواق الثقافي بشارع الثورة في سلمية، الساعة الـ 6 مساء.

2 – حفل موسيقي بإشراف الفنان محمد موفق شحادة، في الصالون الثقافي بدار شحادة في مصياف، الساعة الـ 6 مساء.

اللاذقية:

افتتاح السوق الخيري السنوي في مقر جمعية أسرة الإخاء قرب المتحف الوطني، الساعة الـ 6 مساء.