معرض طريق يجمع الإبداع السوري على سكّة واحدة

دمشق -سانا

جاءت فعاليات المعرض الفني “طريق – PATH”، الذي تستضيفه محطة الحجاز بدمشق، ليشكل جسراً فنياً يربط بين معارض فنية مماثلة تشهدها محطات القطار في المحافظات طوال 14 يوماً.

وشارك في المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة ومؤسسة مدّد للفنون البصرية، 79 فناناً شاباً قدّموا أعمالاً متنوعة في الرسم والنحت والفيديو والتجهيز في الفراغ، في محطة القطارات الأقدم بالمنطقة.

وأوضح المشرفون على المعرض، بأنه يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت من مدينة دمشق تحت عنوان “التسامح”، لينتقل اليوم إلى باقي المحافظات حاملاً رسائل الأمل والبناء بعد سنوات الثورة، ومتيحاً للفنانين الشباب التعبير عن آمالهم وتجاربهم ومشاعرهم من خلال الفنون البصرية.

وبيّن أحد المنظمين للمعرض ياسين حاكمه لمراسل سانا أن المعرض يفتح المجال للحوار والتلاقي، ليس فقط بين الفنانين أنفسهم، بل أيضاً مع أبناء المدن الذين يزورون الفعاليات ويشاركون بوجهات نظرهم، مؤكداً أن الفن طالما كان مساحة للحوار والحلول.

وأشار إلى أن المشاركين تم انتقاؤهم من بين أكثر من 250 تقدموا عبر لجنة متخصصة، اعتمدت على الرؤية الفنية والفلسفية للأعمال، بما يضمن مستوى ناضجاً من التجربة الفنية.

وأكد أن وزارة الثقافة قدمت دعماً كبيراً وتسهيلات لوجستية في الأماكن والمراكز الثقافية التي تحتضن الفعاليات، ما ساعد على تهيئة بيئة مناسبة للفنانين وعرض أعمالهم، معتبراً ذلك دعماً غير مسبوق يعكس الحرص على تعزيز دور الشباب في المشهد الثقافي السوري.

المعرض الذي يستمر بين السابع والعشرين من أيلول والعاشر من تشرين الأول، يتوزع على محطات القطارات في دمشق (محطة الحجاز)، حمص (محطة الركاب – حي المحطة)، حلب (محطة بغداد – المحطة)، اللاذقية (محطة القطار – دوار اليمن)، إضافة إلى مبنى مديرية الثقافة في إدلب.

ويشكل المعرض وفق القائمين عليه “رحلة فنية” تعبر من مدينة إلى أخرى، يحمل رسالة جامعة للسوريين على طريق الفن والجمال والإبداع.

