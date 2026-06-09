المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 9 من حزيران 2026

دمشق:

1 – فعالية بيئية بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار “مناخ واحد مسؤولية واحدة”، في مديرية البيئة بشرقي التجارة جانب حديقة الفيحاء، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ورشة عمل بعنوان “مهارات الحساب الذهني” بإشراف الأستاذة خديجة الأمل الكريم، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 -محاضرة ثقافية بعنوان “حين تعرفين من أنتِ يبدأ الأثر”، تلقيها الأستاذة زينب ظاظا، في المركز الثقافي العربي بالميدان (للإناث فقط)، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “أخي الدب” و”الديناصور الطيب”، في صالة سينما كندي دمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً، ولغاية الـ 6:00 مساءً.

5 – ورشة عمل بعنوان “النادي الأدبي للأطفال – لغة جميلة وبيئة أجمل”، يشرف عليها الأستاذ عمر أورفه لي في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – أمسية شعرية بعنوان “إلى آخر الشعر” بمشاركة الشعراء إبراهيم منصور، وغدير إسماعيل، وقاسم فرحات، وخلود اليعقوبي، وعائشة بريكات، ومحمود علي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان “المزة بعيون الزمن”، تلقيها الأستاذة ريعان سعيد في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً، ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

درعا:

محاضرة وجلسة استماع موسيقية بعنوان “إيقاع السهل – الأغنية الحورانية عبر الزمن”، في دار الثقافة بدرعا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – حفل ثقافي بعنوان “مدُّ البوح وجزر الحرب”، بإشراف الكاتبة حلا كردية، وبتنظيم من دار لقمان للنشر بالتعاون مع مؤسسة المئة التنموية ومديرية الثقافة بحمص، في قاعة سامي الدروبي بمديرية الثقافة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – يوم مفتوح للرسم والنحت، في الملتقى الثقافي اليسوعي بدير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – ندوة حوارية بعنوان “الكاتبات والوحدة: حين تصبح العزلة ملاذاً أو منفى”، بمشاركة الأديبات لين غرير وقمر الجاسم وعبير النحاس، في صالة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

مهرجان بعنوان “الأبطال للمرح والاستكشاف”، تُقيمه مديرية الثقافة بإدلب بالتعاون مع منظمة العمل الخيري، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 11 صباحاً.

طرطوس:

1 – ورشة للأطفال بعنوان “أعمال يدوية” تدريب الآنسة بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “مدينة العناصر “و “الأميرة والضفدع”، والفيلم العائلي المترجم “الحديقة السرية”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً، ولغاية الساعة ال 5:15 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان: مشروع “هارب” وآثاره على المناخ، تقديم الأستاذ محمد سلمان إبراهيم، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – حلقة كتاب علمية للأطفال بعنوان: “الزلازل والبراكين” وورشة مطالعة بعنوان : “كتابي هويتي”، بإشراف قسم الأنشطة، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

5 – محاضرة بعنوان “الحرية والاختلاف بمنظور الدين والدولة” بإشراف الباحث علام عبد الهادي، في صالة اتحاد الكتاب العرب فرع طرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان “الصحة الإنجابية”، تُقدمها الدكتورة الصيدلانية زينب عباس، في المركز الثقافي بجبلة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 -جلسة حوارية بعنوان “القيم الأخلاقية لحكايات الأجداد”، في المركز الثقافي العربي باللاذقية (الطابق 3 )، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، اسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.