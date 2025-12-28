الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 28 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – دورة بعنوان حقيبة المربي الواعي، للأمهات والمربيات والمقبلات على الزواج، تقدمها الأستاذة علا ادعيس، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – افتتاح بازار الفرح للأعمال والأشغال اليدوية بكل أنواعها، في صالة الشعب بشارع الفردوس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – فعالية منوعة بعنوان: قصة قوة تروى كل يوم، يشارك فيها مبدعون من ذوي الهمم، إشراف وتنسيق: الأستاذة نارا عكاوي، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3.30 عصراً.

4- محاضرة بعنوان الظهور الإعلامي للكاتب العربي، يقدمها الإعلامي والمدرب الدولي حسام نجم، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان: الهيمنة الفارسية والفكر القومي العربي، يقدمها الصحفي إبراهيم الحلبي، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: المعالجة عن طريق النهايات العصبية تقنية البروفلك، يقدمها المعالج الفيزيائي دريد صبورة، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2  – معرض نتذكر ونقاوم، في المركز الثقافي بداريا، الساعة الـ 1 ظهراً.

3- محاضرة بعنوان: هل ترضى أن تكون إنساناً، يقدمها الأستاذ سعيد محمد، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان: مهارات التواصل الفعال، يقدمها الأستاذ أبي اليوسف، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 4 عصراً.

درعا:

معرض الصور الفوتوغرافية بعنوان: حكاية ثورة، يتخلله جلسة حوارات إعلامية، في المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 11 صباحاً.

طرطوس:

أمسية بعنوان سهرة عيد، يقدمها كورال المحبة، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان: الإفلاس الاجتماعي، للأستاذة ثناء صادق، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – ختام مهرجان حلب المسرحي وتكريم وتوزيع الجوائز، في مسرح نقابة الفنانين، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – قعدة موسيقية مع فرقة طقطوقة بعنوان: كلثوميات، في المساحة الإبداعية لكراسي كوليكتيف، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليال في فريدي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

