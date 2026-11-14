السبت 14 نوفمبر 2026 — دمشق
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Reading: بدء موسم قطاف فاكهة المانغا في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي
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بدء موسم قطاف فاكهة المانغا في مدينة حارم بريف إدلب الشمالي

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