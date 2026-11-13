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Reading: “التنين البحري”.. مناورة ميدانية تحاكي سيناريوهات الإنقاذ البحري والبري في اللاذقية
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“التنين البحري”.. مناورة ميدانية تحاكي سيناريوهات الإنقاذ البحري والبري في اللاذقية

الاطلاع على واقع المراكز الصحية في منطقة طفس بريف درعا لرفع مستوى الخدمات الصحية
حملة لإنارة شوارع قرية الرفيد في ريف القنيطرة.. نموذج للمشاركة المجتمعية البناءة
مد خط إنترنت ضوئي بين خان شيخون والتمانعة بريف إدلب لتحسين جودة الاتصال
ورشة عمل بين الحكومة السورية والأمم المتحدة حول تنسيق التعاون لتحقيق التنمية المستدامة
أكثر من 2250 ضبطاً تموينياً في اللاذقية وطرطوس خلال تشرين الأول الماضي
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