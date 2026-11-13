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Reading: قلعة ” فخر الدين المعني” .. تحفة معمارية عسكرية في قلب الصحراء السورية
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قلعة ” فخر الدين المعني” .. تحفة معمارية عسكرية في قلب الصحراء السورية

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