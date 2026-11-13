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Reading: فريق “Ride X” يطلق مبادرة في حلب لتعليم السيدات واليافعين قيادة الدراجات الهوائية
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فريق “Ride X” يطلق مبادرة في حلب لتعليم السيدات واليافعين قيادة الدراجات الهوائية

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