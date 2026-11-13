الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: انطلاق معرض “سوريا الدولي للنسيج” بمشاركة 45 شركة من سوريا وتركيا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

انطلاق معرض “سوريا الدولي للنسيج” بمشاركة 45 شركة من سوريا وتركيا

البلعوس: معرض الكتاب خطوة مهمة لبناء سوريا الجديدة بالعلم والمعرفة
“قطعوا عنا المي وصرنا ناكل حشائش”..شهادة سيدة عن الحصار الذي فرضه نظام الأسد المجرم على مخيم اليرموك
قطر تمد يدها لإعادة الإعمار في سوريا.. قطاع الكهرباء أولاً
لقطات من مشفى بانياس الوطني بعد التخريب الذي طاله جراء ممارسات فلول النظام البائد يوم أمس
فرع اتحاد الكتّاب بإدلب يكرم الفائزين بجائزة أبي العلاء المعري للإبداع الشعري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى