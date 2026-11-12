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“الدبلوماسية السورية والمحيط العربي” محور جلسة حوارية مع الشباب في دمشق

أعمال صيانة وتعبيد للطرقات في مدينة تادف بريف حلب لتحسين الواقع الخدمي
أهالي معضمية الشام: سنحيي ذكرى الضحايا دائماً ولن نسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب
منظمة التنمية السورية توزع سللاً غذائية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
وزارة الإعلام تعقد جلسة حوارية مع نخبة من الإعلاميين في دمشق بمشاركة إعلاميين بارزين
وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني
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