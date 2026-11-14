السبت 14 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: بهدف توحيد الدعم الدولي.. منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ينطلق في دمشق 17 الجاري
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بهدف توحيد الدعم الدولي.. منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ينطلق في دمشق 17 الجاري

تأمين نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية في المحافظات مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة
عضو الهيئة الاستشارية بوزارة الدفاع العميد أسعد عوض الزعبي يتحدث عن زيارته لمحافظة درعا
تكبيرات النصر في جامع سيدنا خالد بن الوليد في حمص قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
استقبال طلبات الراغبين في التعاقد مع وزارة الدفاع في مركز تجنيد إدلب.
من مقتنيات شخصية إلى أرشيف.. هاوٍ يحول عملاته إلى ذاكرة تاريخية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى